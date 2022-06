Tras denuncia de Frida Sofía, Enrique Guzmán regresa a Televisa y lanza fuerte recado a Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante y actor Enrique Guzmán fue captado caminando en los pasillos de Televisa luego de una larga ausencia y contrario a otras ocasiones, esta vez el padre de Alejandra Guzmán accedió a responder a incómodas preguntas como de su exesposa Silvia Pinal y de su famosa nieta Frida Sofía, quien el año pasado lo denunció pública y legalmente por presunto abuso cuando era niña.

Como se recordará, la joven modelo y cantante apareció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante y declaró que su reconocido abuelo presuntamente la tocó indebidamente cuando era una niña y acusó a la rockera mexicana de permitirlo. Esto causó un deterioro evidente en Guzmán, quien incluso se dejó ver llorando durante una participación en el programa Ventaneando, donde negó tajantemente haber cometido el atroz crimen.

No entiendo, se fue a Miami y creció de una manera que no vi... quiero saber qué le pasa ¿cómo puede hablar así de mí? cuando dos años antes decía que era la maravilla máxima y hoy soy un degenerado?", expresó con un nudo en la garganta mientras que Pati Chapoy lo consolaba.

A 1 año de que saliera a la luz este escándalo, ahora don Enrique respondió muy sereno a los cuestionamientos sobre el tema. Un reportero del programa Hoy lo siguió mientras caminaba por las instalaciones de la empresa de San Ángel y le preguntó cómo iba el problema legal por el supuesto abuso en contra de su nieta, quien desde hace más de 3 años no tiene ninguna relación con su conocida madre.

Las cosas familiares se manejan en familia, a flote no va a salir nada, no te preocupes, siempre he estado tranquilo", dijo contundente.

Fuente: Instagram @ifridag

Asimismo, los comunicadores de Televisa Espectáculos cuestionaron a don Enrique sobre qué opinaba del regreso de Silvia Pinal a los escenarios y así respondió: "Si es feliz en el teatro está bien". Sin embargo, cuando lo cuestionaron sobre si él alguna vez volvería a trabajar con la madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, contestó de inmediato que esto no va a pasar: "Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo, lo de Silvia y Enrique juntos no se puede hacer, igual que el de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán".

Además, el intérprete de rock and roll comentó que no tiene intenciones de plasmar su vida en una bioserie como lo hizo 'La Pinal' hace unos años, creando fuerte polémica pues exhibió el violento matrimonio que vivió a su lado: "Eso no lo vamos a hacer por ahora, a mi me da mucha huev... Seguramente ahora que me retire, cuando deje de pisar los escenarios, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero prisa no llevo ninguna".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando