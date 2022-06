Tras 'renunciar' a 'Hoy', Galilea Montijo rompe en llanto en Televisa y confirma ¿su divorcio?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras abandonar repentinamente el programa Hoy, ya que este jueves no se presentó para conducir Las Estrellas Bailan en Hoy, Galilea Montijo deja en shock a todos al romper en llanto en pleno programa y revelar que la está pasando muy mal luego de hacer una fuerte confesión que impactó a sus compañeras en el foro. En medio de ataques, críticas y hasta rumores de infidelidad, ¿la presentadora anuncia su divorcio? ¿renuncia a Televisa?

No, la tapatía no habló de su matrimonio con Fernando Reina, con quien lleva 10 años casada y tiene un hijo, Mateo. Aunque desde hace tiempo se dice que ambos estarían a punto de separarse e incluso se ha dicho que vivirían en casas separadas, ella se ha encargado de desmentir esta información, aún cuando estaba en el ojo del huracán al ser señalada de otros asuntos más graves, y por los que ha recibido graves comentarios de odio de parte de internautas.

Y precisamente fue en el nuevo programa en el que está, donde el público ha expresado una y otra vez su deseo de que salga y la han atacado fuertemente, que Gali se sinceró con las conductoras a su lado y con el público, para revelar lo que está sintiendo. Montijo, quien hace unas semanas se integró al programa de Unicable Netas Divinas junto a Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez, no pudo evitar derramar lágrimas al relatar el difícil momento que está pasando.

Todo empezó cuando fue cuestionada sobre qué le diría a su "yo" de hace 10 años. Tras quedarse pensativa unos segundos, la conductora que este 5 de junio cumple 50 años de edad, rompió el silencio luego de que Natalia revelara que su mayor inseguridad siempre ha sido que no tiene mamá y que "hay un lado femenino mío que no logro conectar", razón por la que acude a terapia para sanar. Conmovida por el testimonio de su colega, Gali dijo:

Ay, qué fuerte porque aparte me pegó la sensibilidad Natalia. Yo con mi mamá soy como la mamá de mi mamá. Soy la hija más grande, a ella le tocó irse a trabajar. A mí ser la mamá, a mi abuela ser mi mamá y esta parte que digo... sí, a mi mamá le tocó trabajar, pobre".

Comentó que admira mucho a su madre por "trabajadora" y que a su "yo" de hace 10 años, a los 40, le diría que se apapachara más y se reconociera más logros, ya que admite que ha sido "muy dura" consigo misma. Además, impactó al reflexionar sobre todo lo positivo en su vida en medio de la tormenta, afirmando que no la ha pasado bien en los últimos meses, seguramente por el escrutinio mediático al que ha sido sometida, aunque no dio detalles

"(Le diría) No tengas miedo de nada, porque siempre me lo he dicho de alguna u otra manera; siempre he sido muy dura conmigo. Me ha costado mucho apapacharme. Esta parte de: 'Eres chin... en lo que has hecho'. Bueno, malo, bonito, feo, les guste o no les guste, a mí me ha costado ¿no? y siempre le he dicho: Mi Galileita, no pasa nada. Aunque pase, no pasa nada... todo está bien. Estoy respirando, tengo gente que amo y que me ama. Sí la he pasado muy mal últimamente por eso Diosito me mandó aquí fíjate", dijo entre lágrimas.

De inmediato, Consuelo y Natalia le extendieron la mano en solidaridad y esta última compartió que cuando trabajan juntas en el programa Hoy, ella sentía que se llevaba muy bien con Galilea porque cree que, al igual que ella, también le hacía falta a la tapatía una imagen materna. Téllez comentó que por eso siente que se llevan tan bien y tienen actitudes similares frente a muchas cosas.

Galilea es a toda ma... es como un wey, como que tenemos ese humor de vatillo. Yo siento que viene de repente de eso, como una costurita ahí. La llevábamos bien y decía: siento, no tuve esa oportunidad de hablarlo, pero dije: a lo mejor ella tiene esa costurita como yo, ese mismo rotillo ahí", mencionó Natalia.

Finalmente, ya secándose las lágrimas y con los mensajes de apoyo de las conductoras, Gali contó que como ella trabajaba desde los 14 años, le tocó la parte de "sacar adelante a toda su familia", pero se siente muy orgullosa de eso, afirmando que no se queja de nada. Tras mostrarse muy agradecida por lo que le ha tocado vivir hasta ahora, la conductora terminó su relato con risas al coincidir que Natalia y ella sí son "como vatos".

