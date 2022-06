¿Tuvo un hijo con expresidente? Productora de Televisa estremece al filtrar secreto de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa Adela Noriega, quien tiene 14 años retirada del medio artístico y cuya repentina desaparición ha generado todo tipo de rumores, sigue dando de qué hablar. Como se recordará, desde antes de que decidiera dejar las telenovelas, la actriz era cuestionada sobre un supuesto romance con el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Y eso no es todo, pues hay quienes afirmaban que tuvieron un hijo al que Adela habría ocultado y hecho pasar por su sobrino.

La famosa protagonista de melodramas de Televisa como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen, desapareció en 2008 tras hacer Fuego en la sangre y no dejó rastro. Hasta ahora, su vida personal permanece un absoluto misterio, ya que se desconoce dónde vive y cómo luce a sus 52 años de edad. Ni siquiera sus colegas han sabido de ella en años, aunque se viene rumorando su posible regreso a la pantalla chica desde hace tiempo.

Una de las versiones que circulan en portales de noticias desde que se retiró es que Adela habría quedado desfigurada por una supuesta mala cirugía y hasta que en algún punto de su carrera habría acabado internada en un manicomio luego de una relación tóxica cuando grababa Guadalupe en 1993. Sin embargo, el rumor más fuerte que ha surgido sobre la artista mexicana fue que tuvo un supuesto hijo con un expresidente de México.

Se trata de Carlos Salinas de Gortari, quien se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Incluso, algunos periodistas divulgaron que Adela decidió ocultar al fruto de ese supuesto romance y hacía pasar a su "hijo" como su sobrino, hijo de su hermana Reyna Noriega. Esto nunca fue confirmado, aunque a través de los años han filtrado supuestos audios de Cecilia Occelli, exesposa del político, en donde al parecer revela sí haber escuchado algunos rumores.

Aunque no desmintió ni confirmó nada, hay algunos periodistas como Jorge Carbajal, que afirman que el supuesto hijo que tuvieron Adela y Salinas de Gortari presuntamente se llamaría Carlos Rodrigo Salinas Noriega y que este en la actualidad tendría 34 años, además de que ambos vivirían juntos en Miami, Florida y él se haría cargo de los negocios de bienes raíces de su madre.

De acuerdo con Carbajal, el también periodista Rafael Loret de Mola fue quien presuntamente confirmó, en los noventa, que Adela Noriega estaba "internada en el Hospital Inglés de la Ciudad de México porque iba a dar a luz al hijo que procreó con Salinas de Gortari". Tras estas especulaciones, y sin ninguna prueba contundente, ahora es la productora Carla Estrada quien rompe el silencio ante la prensa y revela la verdad. Como se recordará, Carla trabajó con Adela en varias telenovelas y se volvieron muy cercanas.

La productora de Televisa, en un encuentro con la prensa, fue cuestionada sobre la supuesta relación que la actriz habría tenido con Salinas de Gortari y si es cierto que por este presunto amorío prohibido no querría regresar a la televisión. Primero habló del paradero de Adela, afirmando que ella no la ha buscado y no han tenido contacto, sin embargo, sabe que desde siempre ha sido alguien muy celosa de su vida privada.

Yo feliz pero no la he localizado ni la he buscado la verdad. No tenemos ningún contacto. Se esconde porque es su vida privada y le gusta mantenerla privada y me parece muy bien, porque lo hace muy bien y no de ahorita, desde siempre", comentó para 'Todo para la mujer' de Grupo Fórmula.

Y agregó que le parece triste que no esté actuando, ya que es una estupenda actriz. "Es una lástima pero ¿sabes qué? ella se tarda pero escoge muy bien sus proyectos. Espero que regrese y conmigo", dijo entre risas. Finalmente, al ser cuestionada sobre si este retiro habría tenido que ver con que no quiere regresar para evitar que la hostiguen con preguntas sobre esto, Estrada fue tajante y despejó, de una vez por todas, la incógnita sobre si en realidad Adela escondió a su hijo o no.

Ay no, esos chismes están fuera de moda, pasaron de moda. Adela nunca ha tenido hijos, jamás".

Cabe mencionar que antes de su desaparición, la actriz en varias ocasiones negó rotundamente haber tenido un romance con el político. Incluso, aseguró que solo conocía a Salinas de Gortari por la televisión: "Me inventaron una relación con él (...) Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas... Y por televisión no quedas embarazada".

