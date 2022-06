TV Azteca se hunde: Tras 41 años en Televisa, querida actriz anuncia su regreso y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca recibió un duro golpe la mañana de este jueves debido a que una reconocida actriz y comediante, quien tiene más de 41 años de trayectoria en Televisa, reapareció en el programa Hoy y confirmó que regresa a la televisión con un ambicioso proyecto. La famosa estrella tenía un par de años alejada de los foros luego de que su última telenovela la grabara en 2019.

Se trata de la querida mexicana María Alicia Delgado, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel desde 1981 apareciendo en programas de comedia y entretenimiento como Odisea Burbujas (1981-1983), ¡Anabel! (1988-1996), Derbez en cuando (1998-1999), Humor es... los Comediantes (1999-2001), Cero en conducta (2002-2003), La casa de la risa (2003-2005), entre otros, así como en el unitario La Rosa de Guadalupe.

Fuente: Internet

Sin embargo, la primera actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, no solo ha trabajado en la comedia pues también ha hecho telenovelas e incluso incursionó en el cine. Aunque su último melodrama fue Médicos, línea de vida en 2019, ha trabajado en esta industria desde los 90's y es recordada por novelas como El diario de Daniela (1998), Serafín (1999), Querida enemiga (2008), Amorcito corazón (2011-2012), La Vecina (2015--2016) y Enamorándome de Ramón (2017).

La reconocida intérprete del personaje 'Alz', con el cual alcanzó gran éxito junto a Eugenio Derbez, tenía un par de años sin estar tan presente en el mundo de la televisión, pero en una reciente entrevista que concedió al matutino de Las Estrellas confirmó que está lista para regresar. Con gran emoción, María Alicia confesó que volverá a ser comedia pues fue contratada para actuar en la serie ¿Tú crees?.

Fuente: Instagram

Sí, Delgado será parte del 'spin-off' de Una Familia de Diez, en donde ahora se contará mayormente la historia de amor entre los personajes de 'Plutarco' y 'Gaby', y el cual pretende aplastar los niveles de audiencia de la empresa del Ajusco. Desde los foros donde se está grabando el proyecto, la mujer regiomontana de 73 años contó su emoción a reporteros del programa Hoy: "La verdad tenía, no me acuerdo, pero ya eran muchos años de no hacer comedia, pero esta nueva etapa de entrar nuevamente a la comedia me llena de alegría".

La reconocida actriz, quien también ha prestado su voz para diversas películas, comentó que se encuentra sumamente feliz con esta oportunidad y dijo que está gozando mucho ser parte de ¿Tú crees?: "Si me había estado dedicando nomás a hacer novela y todo, pero otra vez volver a trabajar ¿porque sabes qué? nos dan permiso como de improvisar y hacer cosas y eso te llena mucho a nivel actoral".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy