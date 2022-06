Abandonado y sin dinero: Tras negar a sus hijos, famoso galán de Televisa enferma y suplica ayuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los villanos de telenovela más emblemáticos de las telenovelas mexicanas, la está pasando muy mal. Tras años desempleado, revelan que está solo, en la ruina y hasta se rumora que ya gestionaría su ingreso a la Casa del Actor. Se trata de Salvador Pineda, quien desde su primera telenovela en 1977 en Televisa conquistó a muchas mujeres por su aspecto fornido y galanura, sin embargo, al parecer todo quedó en el pasado pues vive un trágico panorama en la actualidad.

Salvador es reconocido por su trabajo en melodramas de Televisa como El derecho de nacer (1981), Esmeralda (1997), Corazón salvaje (2009), Triunfo del Amor (2011) y Muchacha italiana viene a casarse (2014). Su último proyecto fue en la telenovela En Tierras Salvajes (2017) y la serie Sin miedo a la verdad (2018). Él mismo ha declarado que se considera alguien "ermitaño" y que "le huye al compromiso", además de que su naturaleza mujeriega le hizo quedarse solo a los 70 años de edad.

En una entrevista del 2020, Pineda confesó que tiene más de 10 hijos "regados por el mundo", pero no le interesa formar parte de sus vidas, ya que la mayoría no son reconocidos. En 1998 fue diagnosticado con cáncer colorrectal, el cual logró superar años después. "Enfrenté esta crisis de la manera más normal, aunque sí existieron pensamientos suicidas en muchas ocasiones por la falta de información, gracias a la ayuda psicológica sigo superando esos momentos", comentó sobre la enfermedad.

Sufre caída y no puede cubrir deuda de hospital

De acuerdo con reportes, este fin de semana el actor de 70 años sufrió una caída en su casa y se fracturó la cadera, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia e ingresó a cirugía en un hospital privado. En su programa Todo para la mujer, la periodista de espectáculos Maxine Woodside comentó que lo tenían que operar luego del accidente y entró a un hospital particular pero no tendría el dinero para pagarlo, por lo que tuvo que irse a casa, donde está solo.

"Se tuvo que salir del hospital e irse a su casa y está con cuidados médicos pero no es lo mismo", dijo Maxine. "Está solo, sin enfermero ni nada", comentó Ana María Alvarado, mientras Maxine agregó: "No tiene dinero... entonces lo que yo digo es ¿por qué no lo aceptan en el hospital de la ANDA? Él ha trabajado años en telenovelas y obviamente cotizó", expresó, pidiendo a la ANDA que ayude al histrión, pues además de que está solo y con problemas de salud, la está pasando mal económicamente.

El periodista de espectáculos también agregó en el programa radiofónico cómo habría sido el fuerte percance del villano de melodramas, revelando que Pineda estaría suplicando ayuda a compañeros: "Fue atendido de emergencia y entró al quirófano de un hospital privado, sin embargo, la parte más difícil habría sido que cuando lo dieron de alta no tenía dinero para absorber los gastos de este nosocomio por falta de recursos económicos".

Y agregó: "Mediante mensajes de amigos cercanos del histrión se supo que estaba solicitando ayuda de las personas más cercanas a él para continuar con su rehabilitación tras salir del hospital, ya que la ANDA no le está respondiendo de momento pues no cumple con las horas requeridas para poder ser apoyado económicamente". El periodista también agregó que aunque han intentado contactar al primer actor, lamentablemente no han obtenido respuesta.

Silva también recordó que en 2011 el actor contó que estaba pasando por una etapa terrible de problemas de dinero pues ni siquiera había podido pagar sus impuestos, por lo que su situación precaria habría ido agravándose con los años. Por otro lado, Maxine agregó que el actor probablemente habría firmado un pagaré para poder salir del hospital, ya que sería un hecho que hasta ahora no ha podido cubrir la cuenta.

¿Ingresa a la Casa del Actor?

El canal de YouTube Chacaleo sostuvo que el histrión incluso estaría gestionando su supuesto ingreso a la Casa del Actor tras prácticamente quedar en la ruina: "Atrás quedaron los días de gloria del actor Salvador Pineda, villano por excelencia de las telenovelas de la década de los 80 y 90. Aquel actor cuyo garbo y presencia era admirado por propios y extraños, lo que lo llevó a participar en diversas producciones, tanto en Televisa como en los inicios de TV Azteca".

El portal también señaló que "la falta de ahorro y de asegurar una vejez digna hicieron que el histrión quedara prácticamente en la ruina y que nadie se apiade de él" y hasta la ANDA lo habría dejado a su suerte, por lo que el actor la estaría pasando mal. Además, sostuvo que presuntamente no ha pagado la renta y no tardarían en echarlo, además de que comería en comedores populares de la CDMX, señalando que hay versiones que apuntan a que podría acudir a la Casa del Actor.

No pinta bien el panorama de don salvador pues está endeudado (...) nadie se hace cargo de él, además de que la Casa del Actor está en crisis y no sabemos qué pasará con él", sostuvo el canal.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones. Habrá que esperar a que el propio histrión aclare qué sucedió.

