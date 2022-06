¿Desahuciado y sin trabajo? Tras estar en la cárcel, galán de Televisa sufre terrible venganza

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace unos años luego de ser el protagonista más codiciado, está viviendo un calvario. Luego de que una revista de espectáculos señalara que presuntamente había sido diagnosticado con Parkinson y que temía quedarse sin trabajo y él lo desmintiera muy molesto, ahora su abogada afirma que está siendo difamado por una presunta venganza.

El actor, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1981, ha participado en inolvidables melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa. Yáñez, quien ha revelado en el pasado que creció en la cárcel, nuevamente dio de qué hablar y fanáticos estaban muy preocupados por él luego de que prácticamente lo desahuciaran en la mencionada publicación.

Yo no estoy enfermo del mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren, yo creo que el que saca una nota de esta naturaleza es porque te desea lo peor, así que mi mamá me dijo que nunca tenga represalias, pero que chin... a su madre (...) Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos", dijo entonces el actor mexicano.