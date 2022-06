Enfurecido: Tras hundir a Belinda, filtran polémico VIDEO de Christian Nodal y exhiben su peor cara

Ciudad de México.- A cuatro meses de poner fin a su romance con Belinda, Christian Nodal sigue provocando polémica y sus acciones han estado bajo la lupa de los medios de comunicación. Ahora, filtran un video del cantante enfurecido contra un asistente a su concierto en Bolivia, quien le arrojó hielos porque presuntamente llegó tarde. Su fuerte reacción se volvió viral de inmediato, además de que también fue captado con la rapera argentina Cazzu, con quien cada vez crecen más los rumores de un romance.

Desde que el sonorense terminó con Beli, ha acaparado titulares por sus tajantes declaraciones, nuevos tatuajes y al parecer nuevas parejas, lo cual le ha valido recibir una enorme cantidad de críticas. El intérprete de Amor tóxico y Limón con Sal además ha dejado muy claro que no terminó en buenos términos con su exprometida, ya que en la reciente 'tiradera' que lanzó contra J Balvin, no solo arremetió contra el colombiano, sino también contra Beli, luego de exhibir una conversación en la que ella le pide dinero.

En la canción Girasol también comparó lo que vivió con ella con el caso de Amber Heard y Johnny Depp, refiriéndose a los rumores de que supuestamente la maltrató cuando estaban juntos. Y precisamente fue su mala actitud en un concierto que tuvo en el Estadio Real Santa Cruz, en Bolivia, cuando estalló contra algunos de los asistentes y le pidió a su equipo de trabajo que los sacara del lugar y hasta que les devolvieran el dinero. El momento fue grabado en video y difundido en redes.

Al parecer, algunas de las personas en el lugar le lanzaron hielos, por lo que Nodal enfureció y visiblemente alterado les exigió que se fueran del lugar a base de insultos, ya que él no tolerará que le falten al respeto. Algunos mencionaron que al parecer le habrían arrojado los hielos porque se presentó tarde para el concierto. Sus palabras provocaron que muchos lo apoyaran por no permitir eso mientras que otros lo criticaron por su comportamiento.

Sácalos a la chin... y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", dice el cantante.