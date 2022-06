¿Fue infiel con Galilea Montijo? Exconductora de 'Hoy' sale del clóset y confiesa íntimos secretos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa e irreverente exconductora del programa Hoy, quien se rumora tuvo un supuesto romance lésbico con Galilea Montijo en los camerinos de Televisa, abrió su corazón para la periodista de TV Azteca Mónica Garza y reveló algo que dejó en shock a más de uno: nunca tuvo que salir del clóset con su familia, luego de que hace un par de años presentara públicamente a su novia: la actriz Paola Gómez.

Se trata de Maca Carriedo, quien salió del matutino más visto de la televisión abierta en México en febrero del 2019 luego de abandonar el programa de espectáculos Intrusos en el 2018, en donde fue reemplazada por Atala Sarmiento en su debut en Televisa. A finales del 2018 se comenzó a especular sobre su despido de Hoy en medio de rumores de supuestos roces con la fallecida productora Magda Rodríguez, aunque esto nunca se confirmó. Actualmente, colabora con Adela Micha en La Saga.

Instagram @maca_online

Aunque la presentadora ya había hablado en el pasado de su orientación sexual y no era un secreto que es abiertamente lesbiana, ahora la presentadora se sinceró sobre su orientación sexual con la exconductora de Ventaneando en una charla para El nido de la Garza, su programa transmitido por su canal de YouTube. Maca habló de su estilo andrógino y su manera de ser, afirmando que nunca ha sentido la necesidad de ocultarse y que afortunadamente no ha sufrido algún rechazo en la industria por esto.

Comentó que no le llamó la atención que la contrataran en Hoy porque para ella "nunca ha sido un tema" pero empezó a caer en cuenta que medios la estaban etiquetando como una conductora "andrógina", por lo que la sorprendió: "Yo nunca lo he hecho y en mi casa nunca sucedió", dijo sobre etiquetarse o encasillarse. También habló de que su familia es muy conservadora y cómo fue la aceptación debido a su orientación sexual.

"Mis papás hicieron un gran trabajo. Se dieron cuenta que yo era distinta a todos en mi familia pero nunca me lo hicieron notar" (...) "que yo sepa, sí", dijo sobre ser la única mujer gay en su familia, además de que también confesó ser la única que se salió de su casa sin haberse casado para vivir sola y la única con tatuajes y piercings. Maca reveló que su familia es "muy fresa" pero nunca la han menospreciado y son "my alivianados".

Maca y su novia, Paola Gómez

"Siempre supieron que era diferente al molde de ellos, de la familia y lo que ven como la norma pero nunca me lo hicieron sentir. Nunca me dijeron: 'ay otro tatuaje' o 'ay te cortaste el pelo' porque de verdad en un país como México a veces resulta transgresor ser mujer y cortarte el pelo. Es tristísimo pero así es.... nunca me hicieron sentir diferencia en absolutamente nada y he salido al mundo a ser como soy porque nunca me han dado otro lugar en mi familia", relató.

Sobre cómo fue su salida del clóset con su familia, Maca se sinceró y reveló que ella jamás tuvo que hacerlo porque sus padres siempre supieron y siempre la aceptaron: "Jamás. A mí cuando me dicen: '¿cómo fue tu salida del clóset?' Me da risa decir que nunca he salido del clóset con mis papás porque nunca necesité salir del clóset con ellos y sé que hablo desde un inmenso privilegio. Cuando de pronto me entrevistan para contar mi historia a veces quiero inventar tantito... voy a decir que me corrieron y luego me volvieron a aceptar, pero no", bromeó.

Y sobre en qué momento se empezó a cuestionar sobre su orientación sexual debido a que la sociedad indica otros modelos e ideologías de género muy marcadas, Carriedo reveló que nunca fue motivo de una profunda introspección: "En eso fui muy afortunada porque hay muchas presonas gay que desde chiquitos lo sufrieron porque no sabían lo que sentían. De chiquita no lo pensaba, ni en primaria. me gustaba un niño y siempre tenía un noviecito y así fue hasta la prepa".

Nunca me lo cuestioné ni me causó conflicto y tuve novios... que les pido una disculpa. No les quería ver la cara así", dijo entre risas.

La presentadora manifestó que hasta "iba a conciertos de Mercurio" para encajar con amigos y se le hacía normal, ya que no le provocaba ningún malestar. "Hasta que empecé a chambear y salir al mundo laboral y más adulto como a los 21 años dije: 'espérate tantito porque igual de chavita lo pensé alguna vez' y pues ya, como que sales, conoces gente y dices: 'igual esto está más padre y me hace más feliz' pero nunca me lo pregunté profundamente o lo analicé ni lo vi en terapia".

Sobre los ataques homofóbicos, la conductora mencionó: "la verdad es que es complicado de entender. '¿por qué le importa a esta gente que no me conoce ni me quiere y a los que sí, les vale?' Yo creo que lo menos interesante de la gente es qué les gusta. Antes les preguntaría otras cosas, me interesa más cuál es su fruta favorita que a quién se llevan a la cama". También eveló que aunque ella nunca ha sentido que debe esconderse y no ha tenido que llevar una "doble vida", sabe que otros sí, por lo que siempre se pronuncia por la comunidad LGBTQ+.

Finalmente, reveló que está muy feliz con su actual pareja, Paola, con quien tiene ya tres años. La conductora comentó que lo curioso es que su novia nunca había tenido relaciones con mujeres y hasta acababa de divorciarse de un hombre. Maca resaltó lo "clara" que ha sido con ella desde un principio y hasta que siempre ha convivido "perfectamente" con su familia.

¿Tuvo un amorío con Galilea Montijo?

Hace unos meses empezó a circular el rumor de que Maca y su excompañera del programa Hoy Galilea Montijo presuntamente tuvieron un romance a escondidas cuando ambas tenían pareja. Incluso, señalaron que ambas se escondían en los camerinos de la televisora y que ese supuesto amorío era un secreto a voces. Ambas negaron estas versiones, asegurando que siempre habrán chismes como estos para perjudicar, además de que no hay ninguna prueba que pueda confirmar esto.

Maca Carriedo y Galilea Montijo

Galilea, por su parte, tiene 10 años casada con Fernando Reina y hace algunas semanas aclaró que no era cierto: "Tengo un hombre que está en casa que también le duelen las cosas que se digan de mí. Dicen: 'Galilea siempre da la cara', pues sí, soy la que está aquí y agarran siempre pero yo llevo 10 años casada... la vida de cada quién habla por sí sola". Además, reiteró que ella no tenía ningún problema con la orientación sexual de la gente, pero sí con que la acusaran de ser infiel.

Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele", dijo entonces.

