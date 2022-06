'La Academia 20 años': Ella es la tercera expulsada del reality de TV Azteca; público estalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer domingo 19 de junio se realizó el tercer concierto de la polémica nueva temporada de La Academia 20 años y desafortunadamente, ya hubo una tercera expulsada de esta Décimo Tercera Generación. En las redes sociales los internautas y televidentes del concurso más famoso de TV Azteca no han dejado de emitir mensajes por la reciente eliminación.

Como se recordará, el director de La Academia Alexander Acha tomó la decisión durante la semana de que estarían eliminando a dos alumnos por semana debido a que en esta generación ha habido mucha indisciplina por parte de los concursantes. El famoso intérprete de baladas dejó claro que no eliminaría esta medida si la situación dentro de la casa no mejora, pues no permitirá que los jóvenes hagan lo que quieran.

El concierto del programa conducido por el sonorense Yahir estuvo lleno de polémica, sobre todo porque este nuevamente cometió varios errores. Hay que recordar que cuando el público se enteró que este cantante conduciría el proyecto de Azteca Uno estalló, pues consideran que no tiene las tablas necesarias para manejar una emisión de este tamaño y desafortunadamente, su trabajo sigue dando mucho de qué hablar.

