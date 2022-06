Luto en Televisa: Fallece galán de novelas y filtran su última súplica antes de morir hospitalizado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como nunca antes, la exconductora de TV Azteca Gaby Crassus, revela detalles de cómo fue la muerte de su esposo, el actor de Televisa Rodrigo Mejía, a los 46 años. El histrión falleció el 11 de febrero del 2021 víctima del Covid-19, sin embargo, la presentadora se sincera en una emotiva entrevista y confiesa cuál fue el último deseo de su esposo y cómo fueron las semanas previas a su deceso.

Como se recordará, Gaby saltó a la fama en México al conducir el programa Al Extremo en el Ajusco, sin embargo, este año sorprendió al unirse a las filas de Imagen Televisión para estar al frente de Asuntos de Familia. En una charla con Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, la presentadora venezolana recordó el trágico fallecimiento de su marido, un famoso galán de telenovelas cuya repentina muerte dejó en shock a todo el espectáculo.

La presentadora recordó que su esposo, quien actuó en melodramas como Fuego en la sangre, Cuidado con el ángel, Lo imperdonable y Tres familias se asustó mucho cuando la pandemia llegó a México, por lo que siempre se cuidó mucho. Sin embargo, pese a todos los cuidados, eventualmente el virus los alcanzó y fue un 9 de enero cuando se fueron a hacer la prueba ya que en casa se estaban quedando sus suegros y temían por su avanzada edad, además también por sus dos hijos, Matías y Mauro.

Rodrigo extremaba precauciones, no salía de la casa. De repente un día me dijo: como que me va a dar gripa (...) Los niños van también en el paquete y estaban mis suegros, le dije: 'Están tus papás aquí, es gente mayor, hay que hacernos la prueba', y ahí vamos el 9 de enero", dijo, compartiendo que él dio positivo y ella negativo, pero unos días después luego ella dio positivo. Contó que el actor parecía llevar bien la enfermedad, cuando de repente empieza a tener problemas para respirar.

"Rodrigo estuvo una semana en la casa, iba bien y de repente a la mitad de la semana me dijo que no podía respirar (...) con concentrador de oxígeno y yo no podía salir de la casa porque estaba contagiada también, no tenía síntomas, pero estaba contagiada (...) hasta que llegó el día que me dijo: 'no puedo más, llévame al hospital'", relató, además de que mencionó algo desgarrador: sus dos hijos pequeños nunca lo volvieron a ver desde que el actor supo que estaba contagiado.

"Él se encerró desde el día 9 que dio positivo, no volvió a ver a los niños, ni los niños lo volvieron a ver. Cuando lo llevo al hospital me dice: 'Encierra a los niños', yo le dije: 'Pero Rodri, ¿No te vas a despedir?', (me dijo) 'No quiero que los niños me vean así', Rodrigo murió un 11 de febrero, pero los niños no vieron a su papá desde el 9 de enero”, expresó entre lágrimas. "Rodrigo estuvo hospitalizado 27 días en el área Covid. Al principio me dijo: 'yo voy a vencer este bicho', y eso me da paz porque supo que él lo venció".

Rodrigo Mejía, QEPD

La conductora mencionó que el doctor le acababa de llamar para informarle que ya estaba negativo y lo pasarían del área Covid a terapia intensiva e iba mejorando, sin embargo, una hora después todo cambió, pues su salud empezó a deteriorarse enormemente pues el daño en sus pulmones era muy grave. "Contesté al doctor y me dice: 'Gaby, se nos vino abajo y vamos a tener que intubarlo. No aguanta, se me va a infartar porque está haciendo demasiado esfuerzo' y tuve que firmar".

Tras autorizar que lo intubaran, Gaby habló con el actor a través de una videollamada antes de que lo sedaran. Ahogada en llanto recordó: "Me llamó, yo le vi el miedo en los ojos, mi Rodri estaba aterrado (...) yo digo ¿por qué si era tan bueno? (...) Yo le decía al doctor que quizás tenía una enfermedad que no sabíamos, igual y traía una condición y me dice: 'No. Si sigue vivo es porque es un toro, pero el Covid le deshizo los pulmones en siete días'", reveló destrozada.

Entre lágrimas, recordó qué fue lo último que le dijo: "Todo va a estar bien, tú vas a salir de esta mi amor no te preocupes, tenemos muchas cosas que hacer, nos vemos en unos días, descansa' y al principio sentí que le mentí porque le dije que todo iba a estar bien", reveló entre lágrima, para luego revelar cuál fue el último deseo del actor, el cual se lo comunicó a su médico y este se lo informó, por lo que Gaby pudo cumplirle la promesa.

“El doctor me llamó y me dijo: 'Ya está hecho (la intubación), fue muy fácil, no se batalló, no sufrió, ni le molestó, está dormidito, descansando, puedes estar tranquila, Rodrigo me pidió que lo único que quería era que le prometiera que lo iba a bajar a terapia intensiva y que quería que tú estuvieras agarrándole la mano' y eso hice durante 10 días y todos los días tomaba la foto agarrándole la mano para que cuando saliera él viera que yo había estado como él lo había pedido y no lo había soltado", finalizó.

Fuente: Tribuna