Shock en Televisa: Filtran VIDEO de la polémica reacción de Belinda a beso entre Nodal y su 'novia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Belinda ya reaccionó al supuesto nuevo romance de Christian Nodal? Eso afirman varios internautas, pues aseguran que un video que publicó en sus historias de Instagram sería una respuesta directa al sonorense, quien este fin de semana fue captado besando a la rapera argentina Cazzu antes de su concierto en Bolivia luego de que fueran vistos por primera vez juntos hace un par de semanas.

Y esque en la cuenta de Twitter del programa Hoy en Televisa, retomaron un video de la artista española cantando su nuevo sencillo, Las 12, el cual acaba de estrenar junto a la cantante Ana Mena. La canción trata de alguien al que extrañan luego de una ruptura amorosa, lo que alimentó más los rumores de que podría ser una reacción directa al romántico momento en el que fueron grabados su exprometido y la trapera, a escasos 4 meses de que terminaran su compromiso matrimonial.

Incluso, en el portal Las Estrellas pusieron los clips uno al lado del otro a manera de reacción, por lo que mientras a un lado se veía al intérprete de Botella tras Botella y Adiós Amor besando a quien sería su nueva novia, Beli estaba entonando a todo pulmón su nuevo tema, el cual dice así en la letra: "Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme (...) Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce".

Aunque lo más probable es que se trató de una mera coincidencia y no sea una respuesta en lo absoluto a su expareja, lo cierto es que el mundo del espectáculos ha buscado escuchar la versión de Beli tras la ruptura y ha tomado como indirecta todo lo que publica, luego de que el sonorense dejara muy claro que todo terminó de mala forma y hasta habría dejado entrever que su ex y su equipo hasta habrían orquestado una supuesta 'campaña negra' en su contra para afectar su carrera con diversos rumores.

Tras el mediático pleito con J Balvin, Nodal se ha mantenido en su gira, Forajido Tour, y ha estado viajando por toda Latinoamérica, siendo acompañado en las últimas semanas por nada más y nada menos que Cazzu, con quien se cree tendría un romance pues han sido vistos tomados de la mano, sonriendo y hasta besándose. Ninguno ha hablado al respecto, sin embargo, se cree que Belinda tampoco se quedaría atrás y ya tendría también un nuevo interés amoroso.

Así como lo lees pues conductores del programa Chisme No Like afirman que la famosa cantante y actriz estaría tratando de conquistar a alguien de la nobleza ahora que vive en España. Incluso, sostienen que esta persona presuntamente sería varios años mayor que ella: "Les podemos decir que Belinda anda de cacería apuntándole, no a lo que caiga (...) les podemos decir que, junto con su manejadora, utilizan gran parte de su tiempo para hacer un espulgamiento de los ricos y famosos de España".

Les podemos confirmar que Belinda está de cacería en las altas esferas. Hay un conde... esta investigación la estamos llevando desde hace un tiempo y pronto les podremos confirmar quién es este personaje de la realeza, de una edad, completamente diferente a lo último que le hemos visto a Belinda, ahora ya le gustan personas de digamos de la tercera edad", dijo Elisa Beristain.

La conductora además agregó: "Esta persona es un conde de las Europas, donde Belinda está clavando los colmillos para chupar sangre". Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada ni por Belinda ni alguien cercano a la cantante, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna