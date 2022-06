Shock en Televisa: Tras admitir problemas ahogado en llanto, Pablo Montero se somete a rehabilitación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas y cantante Pablo Montero confesó que está dispuesto a mejorar como persona y realmente quiere hacer un cambio en su vida luego de admitir ahogado en llanto que sí tiene problemas personales, que estarían relacionados con una recaída en vicios. En una reciente íntima entrevista, el actor de 47 años confesó que se someterá a una rehabilitación y dijo cómo será esta.

Como se sabe, el reconocido intérprete recibió una gran oportunidad este año pues Televisa lo llamó para protagonizar la bioserie no autorizada de su máximo ídolo, don Vicente Fernández. Sin embargo, Pablito dejó mucho qué desear en el proyecto de El último rey: El hijo del Pueblo, pues no acudió al último y más importante día de grabaciones, además de que se dice que llegaba con copas de más a sus llamados.

Fuente: Instagram @pablomoficial

Durante la mañana del pasado viernes Montero, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel con el melodrama Lazos de amor, estuvo como invitado en el programa Hoy y acabó rompiendo en llanto al admitir que su comportamiento en la producción de Juan Osorio no fue la mejor. Y aunque no lo quiso decir con sus palabras, el cantante sí dio a entender que nuevamente tiene problemas con el alcohol.

Ahora en una íntima entrevista con la revista TVyNovelas, el protagonista de telenovelas como Fuego en la sangre y Qué bonito amor declaró cuál es su sentir luego de haber decepcionado a tantos fans y admiradores que esperaban verlo interpretando con mucha dignidad a 'El Charro de Huentitán': "Yo siempre voy a agradecer al señor Juan Osorio, a Televisa y a Univisión, por darme esta oportunidad que me permitió crecer como actor y como persona".

El originario de Torreón, Coahuila, explicó que este proyecto del canal de Las Estrellas le dejó más buenas que malas experiencias y destacó que fue muy exitoso, no obstante detalló que sí se tiene "muy avergonzado" por la actitud que tuvo. No obstante, Montero está dispuesto a resarcir todo el daño haciendo rehabilitación, pero esto no quiere decir que lo vayan a internar en una clínica. Así es el tratamiento que inició el cantante para mejorar su persona:

Ahora estoy muy enfocado, muy disciplinado y al cien para poder llevar una gira que estoy comenzando y que es muy extensa; sé que sólo cuidándome, durmiendo bien y haciendo ejercicio, lo puedo lograr, para que la gente que vaya a mis conciertos se lleve un buen sabor de boca y un buen recuerdo".

Fuente: Instagram @pablomoficial

Fuente: Tribuna