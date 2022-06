Shock en TV Azteca: Tras pasar por un divorcio, Linet Puente presume video de momento privado

Ciudad de México.- A finales del año 2020, Linet Puente logró paralizar a TV Azteca, después de revelar, en plena transmisión de Ventaneando, que ella y su entonces esposo, Carlos Luis Galán, se estaban separando, hecho que relató entre lágrimas, al tiempo que reafirmaba que para ella la decisión de su marido habría sido inesperada, ya que, consideraba que todo en su relación se encontraba estable, cosa que el mismo exproductor del Heraldo desmintió en una entrevista para TVNotas.

Durante las primeras semanas de la controversia salieron distintas teorías en las que señalaban a Galán como el causante de la ruptura entre ambos comunicadores y es que, no tardaron a salir a la luz fotografías y mensajes románticos que éste le dedicó a su compañera de trabajo, Liz Basaldúa, pero según declaraciones de Luis Carlos Galán, jamás existió una infidelidad de su parte, porque ya no había nada entre ellos.

Realmente no hubo infidelidad, pues ya estábamos distanciados; en ese momento no conté mi historia por respeto a mi hijo, pero entre ella y yo ya no había nada