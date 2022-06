Tras abandonar TV Azteca y unirse a 'Hoy', conductor es hospitalizado de urgencia; entra a cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor chileno Rafael Araneda, quien estuvo trabajando durante varios años en TV Azteca hasta que decidió renunciar, dejó en shock a sus miles de admiradores y fans pues confirmó que este fin de semana tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Pero eso no fue todo, pues también se sabe que tuvo que entrar de emergencia al quirófano para una inesperada cirugía.

El nacido en Santiago, Chile, consiguió la fama en México al haber trabajado para la televisora del Ajusco durante muchísimo tiempo, pues los ejecutivos del canal le dieron la oportunidad de estar al frente de realitys como La Academia, ¡Sí se puede!, Segunda oportunidad, Desafío de Estrellas y hasta condujo el programa Password. Incluso, en varias ocasiones el famoso estuvo como invitado en el foro del matutino Venga la Alegría.

En la actualidad, Rafa trabaja en Estados Unidos con las cadenas UniMás y Univision, donde primero condujo el exitoso reality amoroso Enamorándonos USA y luego lo nombraron presentador del concurso Tu cara me suena, donde compartió micrófono con la guapísima conductora mexicana Ana Brenda Contreras. Este año el reality por fin también se pudo transmitir a través de Televisa.

Sí, debido a la fusión que hubo entre Televisa y Univisión, Tu cara me suena pudo llegar a la televisión mexicana por primera vez. Incluso el programa Hoy tuvo la exclusiva de revelar el nombre de los cuatro jueces de la segunda temporada. Por supuesto, fue Araneda quien compartió todos los detalles con un enlace por videollamada que realizó al matutino de Las Estrellas y donde estuvo platicando con Galilea Montijo, Paul Stanley, 'El Negro' Araiza, entre otros conductores.

Lamentablemente este fin de semana el chileno de 52 años no la pasó nada bien debido a que acabó hospitalizado de emergencia en pleno Día del Padre. A través de su cuenta oficial de Instagram, Rafael anunció que había acudido al médico pues durante la semana presentó molestias en la garganta y aunque tomó medicamento, no presentó ninguna mejoría y por ello prefirió regresar al hospital.

Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes", explicó y se disculpó por no haber aparecido en Enamorándonos.

Posteriormente, el famoso presentador explicó que los médicos le detectaron un pólipo en la garganta que tuvieron que extirpar a través de una cirugía en quirófano. No obstante, Araneda afirmó que no había nada de que alarmarse pues ya había sido operado de lo mismo años atrás y aseguró que va muy bien con la recuperación, aunque dijo que no podrá hablar por un par de días: "Estoy agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, súper bien atendido y rodeado de cariño... Esto es solo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo".

