Tras 8 años en Televisa y rechazo en TV Azteca, Laura G sale del aire en 'VLA' y deja México

Ciudad de México.- La famosa y polémica regiomontana Laura G, quien estuvo trabajando para Televisa durante más de 8 años y hasta formó parte del programa Hoy, dejó en shock a todos sus admiradores y fans debido a que este lunes 20 de junio abandonó el elenco del programa Venga la Alegría, matutino de TV Azteca en el que lleva más de 3 años tras su polémica salida de la otra televisora.

Como se sabe, la conductora nacida en Monterrey, Nuevo León, inició su carrera en la empresa de San Ángel hace más de una década y antes de triunfar al frente de programas como Los 10 primeros y Sabadazo, primero trabajó como reportera del programa Hoy. Pero sin duda alguna, ella se volvió muy famosa al formar parte del elenco del noticiero Primero Noticias, donde tuvo un sonado amorío.

No obstante, hay que recordar que la también locutora de radio llegó a las filas de la televisora del Ajusco desde el año 2018 para primero estar en el programa El club de Eva, luego se unió a Todo un show y actualmente forma parte del elenco del matutino VLA. Sin embargo, el público de TV Azteca jamás la ha recibido muy bien y constantemente le están pidiendo a sus jefes que la dejen fuera.

Para buena suerte de todos sus detractores, la mañana de este lunes 20 de junio Laura no apareció conduciendo la emisión matutina del canal Azteca Uno y los comentarios no se hicieron esperar. A través de la cuenta de Instagram del programa los internautas no han parado de señalar que se encuentran felices de que "la fastidiosa e insoportable" de 'La G' no se encuentre en los foros por al menos este día.

¿La despidieron? No, en realidad Laura, quien fue señalada como amante del polémico reportero Carlos Loret de Mola, se ausentó de sus actividades laborales en TV Azteca porque se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Europa. Resulta que la polémica presentadora está a punto de celebrar su cumpleaños número 37 y como regalo por esta fecha tan especial decidió hacer un viaje a España.

Aunque el cumpleaños de María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la conductora, es hasta el próximo 28 de junio, ella ya se encuentra disfrutando de un paseo por la llamada 'Madre Patria' en compañía de su esposo, el productor Nazareno Pérez, y a través de su cuenta oficial de Instagram la controversial regiomontana ha publicado varias imágenes de este viaje de ensueño.

