VIDEO: ¿En bancarrota o estrategia? Amber Heard se va de compras a tiendas de bajo costo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado 1 de junio, la Corte de Virginia falló a favor del actor Johnny Depp quien enfrentaba un juicio contra su exesposa, la también actriz Amber Heard quien deberá pagar un total de 15 millones de dólares la protagonista de la saga Piratas del Caribe, acción que sus abogados aseguraron, podría no cumplir debido a que no cuenta con los recursos suficientes para ello aun cuando se supo, se había mudado a una lujosa mansión ubicada en el desierto de California donde se mantendría alejada del ojo público.

Luego de este hecho, la actriz ha sido captada en los Hampton, una región de Nueva York caracterizada por ser de las más visitadas en el verano por artistas y personas de élite; sin embargo, aunque ella se encuentra en dicha ciudad, ha maneado un perfil bajo al dejarse ver en restaurantes poco ostentosos y hasta comprando ropa en tiendas de ofertas, lo que ha generado la duda de, sin en verdad está en bancarrota o todo se debe a una estrategia para librarse de la deuda que tiene con el actor de 59 años de edad.

Fue el portal TMZ el que difundió las imágenes de la co-protagonista de Aquaman al interior de la tienda TJ Maxx, misma que cuenta con ofertas en ropa y accesorios y algo por lo que Heard se dejó seducir ya que se aprecia analizando la compra de lo que parece ser un par de pantalones de lino en color blanco; sin embargo, al notar la presencia del paparazzi, de inmediato se aleja de la isla con las prendas sin hacer escándalo alguno.

Amber Heard en la tienda TJ Maxx de los Hampton. Foto: TMZ

Amber Heard no estaba sola en la tienda de conveniencia, ya que tanto ella como su hermana se mostraron con un carrito lleno de prendas que, si bien no se conoce su valor, sí se reveló todas estaban en oferta. Cabe destacar que cuando notaron a los medios, ambas abandonaron l recinto sin concretar la transacción, de ahí que se haya especulado, todo podría ser una estrategia para mantener la postura de no contar con recursos o bien, en verdad ser amante de las ofertas.

Por si fuera poco, se informó que Warner Bros y DC Films determinaron que Amber Heard ya no será parte de las películas de Aquaman, misma donde interpretó a 'Mera' y por lo que ante el jurado la actriz denunció haber tenido que afrontar el recorte de su personaje, algo que los productores justificaron con la falta de química entre ella y el actor Jason Momoa; sin embargo, después se dijo, las escenas que tenía sí serían cortadas, lo que deja a la actriz son un proyecto y por lo que ha argumentado, ya no contar con un sustento ni para ella o su hija.

Fuente: Tribuna, TMZ