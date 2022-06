VIDEO: Entre lágrimas, dos queridos conductores de 'Sale el Sol' se despiden del matutino

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas comenzó a circular con fuerza el rumor sobre que habría cambios radicales en Imagen Televisión, específicamente en la producción del programa Sale el Sol. En un primer momento se mencionó que Paulina Mercado sería despedida, pero este lunes 20 de junio se confirmó la salida de Carlos Quirarte y Carlos Arenas, algo que sucede a 6 años de que el show diera inicio.

Estos dos personajes llegaron a la televisora poco tiempo después de que en Venga la Alegría fueron sustituidos por otro elenco; Brandon Peniche llegó en lugar de Arenas y Flor Rubio se quedó con la sección de espectáculos del programa de TV Azteca. Al borde del llanto, Carlos Arenas dio las gracias a las personas que lo apoyaron en ese complicado momento y ofreció algunas palabras a sus compañeros:

Gracias, gracias, gracias... Es algo increíble, fue un proyecto que les puedo decir que entró un Carlos Arenas y sale otro. Hay mucha banda que ya no está aquí con nosotros, pero me encanta agradecer... Gracias por haberme echado le ojo y haber logrado hacer esto... Aprendí a ser mucho más humilde, a tener un corazón mucho más blando y eso no lo había aprendido en ningún programa. Hicimos un gran trabajo, un gran equipo y no lo voy a volver a vivir nunca más", dijo Arenas para despedirse.