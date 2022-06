¿Ya la superó? Captan a Piqué con una mujer en Estocolmo; podría ser su nueva conquista

Comparta este artículo

Estocolmo, Suecia.- Parece ser que aun cuando se hizo oficial la separación entre Shakira y Gerard Piqué a través de un documento oficial signado por la cantante, los movimientos de cada uno siguen dando de qué hablar, pues mientras ella se ha hecho cargo de sus hijos en España, el jugador del Barcelona disfruta de tiempo de calidad al lado de una mujer de quien se ha dicho, podría ser su nueva pareja.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se difunden imágenes del defensa del Barça en compañía de otras féminas que no sean su ahora expareja sentimental, ya que al inicio de todo este asunto mediático, se dijo que él habría engañado a la intérprete de Te Felicito con una mujer de 22 años de edad, de ahí se reveló había tenido una aventura con la madre de no de los canteranos de laescuadra blaugrana y posterior a este hecho salieron más nombres a la lista, por lo que al verlo en Estocolmo, una de las ciudades más grandes de Suecia con una nueva chica, se reforzaron los rumores de infidelidad.

Mediante las redes sociales se viralizó la imagen del futbolista sentado junto a una mujer que, aparentemente, tiene un look muy similar al de la colombiana, ya que también es de cabellera rubia y porta un atuendo streetwear; imagen que dicho sea de paso, fue compartida en la cuenta de Instagram de la influencer Katrin Zytomiersk quien aprovechó para difundir un mensaje de enojo por la actitud que el jugador tuvo para con su hijo.

"Escúchame perdedor. Probablemente la mayoría de las chicas en esta fiesta te vean e inmediatamente piensen en mi hijo. Fui clara contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste que no. Lo que me entristece es que la fama se te haya metido en la cabeza y eso es patético", escribió la influencer.

Al revelarse esta fotografía, medios internacionales comenzaron a difundir la imagen en busca de conocer tanto la identidad de la fémina que lo acompañó en esta fiesta como de saber si hay una relación entre ambos, pues al momento, la única que ha mostrado una postura es Shakira quien el pasado 4 de junio confirmó la separación, al tiempo que pedía privacidad en esta situación.

En tanto, Piqué y su oficina no han querido revelar nada en torno a este tema y solo se han difundido imágenes que conforman que tras 12 años de relación y dos hijos en común, la pareja que se conoció durante el Mundial del 2010 en Sudáfrica, había terminado este capítulo, el cual el defensa del Barcelona estaba dispuesto a dejar atrás y darle rienda suelta a su juventud y la fortuna que ha adquirido a lo largo de su carrera.

