Acabó en silla de ruedas: Tras perder trabajo y vivir de limosna, actriz de Televisa da dura noticia

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz y comedianta, quien tiene casi 50 años de carrera en Televisa, reapareció luego de haber tenido complicaciones de salud tras sufrir una caída que le ocasionó una fractura en la cadera, lo cual la hizo acabar en silla de ruedas y prácticamente inmóvil. Debido a que ya tenía tiempo sin trabajar, la famosa declaró que estaba sobreviviendo de donaciones.

Se trata de la querida Lucila Mariscal, quien inició su carrera a finales de la década de 1960 y ha destacado por su trabajo en cine, televisión y teatro. Algunos de los primeros proyectos que realizó en la televisora de San Ángel fueron Los Polivoces (1976), La carabina de Ambrosio (1982 - 1984), Mujer, casos de la vida real (2003 - 2005), Que madre tan padre (2006) y Central de Abasto (2008), por mencionar algunos.

Además, la famosa mujer nacida en CDMX se dio a conocer internacionalmente por su personaje de 'Lencha' y también por haber actuado en melodramas como Valentina (1993), Azul (1996), Vivo por Elena (1998), entre otros. Lamentablemente, pese a todo su trabajo a lo largo de 50 años, actualmente doña Lucila vive de la caridad y es que ella misma declaró que tuvo que pedir apoyo a diferentes donaciones porque se quedó sin un solo peso.

Mariscal nunca ha tenido una vida fácil pues a inicios de los 2000's sufrió la desaparición de de su hijo Alexis Hernández Mariscal, quien trabajaba en el Gobierno de Linares, Nuevo León, además de que hace un par de años sufrió violencia a manos de su nieto Andrei Hernández, quien la echó a la calle y la sacó de su casa. Aunque ya hizo las pases con él y fue de vuelta a su hogar, ahora la actriz volvió a salirse de su propiedad por su terrible situación.

Actualmente Mariscal, quien ya cumplió 79 años, está viviendo en casa de la madre del doctor Julio Ramos, quien la está atendiendo por su fractura de cadera. Recientemente tanto la famosa comediante como su médico brindaron una entrevista al matutino Sale el Sol en la que declararon que el pasado viernes ya fue sometida a una cirugía en la cadera y explicaron que por fortuna, la intervención fue un éxito y ella ya pudo dar sus primeros pasos.

Estoy contenta porque estoy logrando mi objetivo de caminar, era mi punto final, lo más deseado", dijo la actriz luego de haber tenido que permanecer postrada en un sillón durante varios meses.

El doctor Ramos explicó que aunque la recuperación de doña Lucila será muy lenta, actualmente sí se puede mover para ir al baño y hacer otras pequeñas actividades. Por su parte, la actriz dejó claro que actualmente su principal interés no es volver a trabajar y aunque anteriormente había rogado a productores que la contrataran, ahora dijo que su vida cobró un nuevo sentido y explicó: "La biblia dice que uno no haga planes... no hay que hacer planes, yo deseo que esto (mi salud) culmine en lo máximo".

