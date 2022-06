¿Adiós TV Azteca? Mónica Castañeda y Pati Chapoy se van de 'Ventaneando': "Gracias a su gentileza"

Ciudad de México.- Después de 12 años en Ventaneando, la conductora Mónica Castañeda fue vista en otro proyecto fuera de TV Azteca con nada más y nada menos que la mismísima Pati Chapoy, la titular del programa de espectáculos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego... ¿será que después de haber dedicado parte de su carrera periodística al show las comunicadoras dejarán el programa vespertino?

Como muchos sabrán, Ventaneando lleva alrededor de 26 años al aire, bajo el liderazgo de Pati Chapoy, por lo que sí bien no se marchará de él como tal, sí que dejó los foros de TV Azteca para asistir como invitada La Meno Podcast, programa que es conducido por la propia Mónica Castañeda, Claudia Silva y Adriana Esteva, en el que las presentadoras se encargan de hablar sobre la menopausia, al tiempo que intentan desmentir diversos mitos que giran entorno al cuerpo de las féminas en esta etapa de su vida.

Parece ser que el pasado lunes, 20 de junio, la periodista invitó a Chapoy a hablar sobre este tema en su programa virtual, motivo por el que tomaron algunas fotografías de recuerdo, mientras le agradecía por haber acudido a su show. Al mismo tiempo, Mónica Castañeda reveló que se sentía muy contenta por haber incursionado en este nicho, ya que la menopausia es algo completamente nuevo para ella y, hasta cierto punto, la hacía sentir sumamente aterrada.

Sin dudarlo puedo decirles que 'La Meno Podcast' es un gran espacio que me ha llevado por un mundo que desconocía y me aterraba. Hoy, gracias a la gentileza de nuestros especialistas y los invitados me siento mucho más tranquila y preparada para esperar la meno de forma más amena. Gracias Pati Chapoy y Janett Arceo por las conversaciones que compartieron