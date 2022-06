Alumno de 'La Academia 20 años' suplica ayuda ahogado en llanto y renuncia al reality de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que hace algunas horas un alumno de la tan criticada La Academia 20 años rompió en llanto frente a todos sus compañeros y confesó que estaba viviendo un momento muy complicado a nivel personal. Pero eso no fue todo, pues el joven concursante también declaró que quiere salir cuanto antes de este reality.

Se trata del controversial académico Emilio, cuyo nombre real es Jorge Emilio de la Cruz Martínez, quien apenas tiene 21 años y es originario del estado de Aguascalientes. El joven ha dado mucho de qué hablar desde que entró a la casa más famosa de México pues primero lo regañaron por hacer una pesada broma a sus compañeros, además de que muchos televidentes deseaban que él saliera eliminado el fin de semana pasado.

Fuente: Internet

Durante la tarde de ayer lunes 20 de enero el director de La Academia Alexander Acha y varios de sus maestros realizaron la ya clásica revisión de conciertos y aquí fue cuando el cantante no pudo contenerse más y confesó que estaba sufriendo un fuerte ataque de ansiedad que no le permitía disfrutar de lo que estaba viviendo en ese momento. Emilio habló entre lágrimas de su crisis existencial y dijo:

No lo había dicho, es que ni siquiera sé (qué tengo), lo más es la crisis existencial, no lo puedo controlar... son temas de la vida, de qué sigue, ahorita estamos pero el tiempo va seguir corriendo, faltan muchos años y son muchas cosas que pasan por mi cabeza", declaró ahogado en llanto.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva

Emilio aseguró que sus ataques de ansiedad no tienen nada qué ver con haber entrado a La Academia y confesó que aunque esté con su familia, novia o cualquier otra persona, estos pensamientos lo invaden y no lo dejan avanzar. Momentos después, el joven integrante del grupo de música sierreña Nueva Demanda visitó al director de La Academia en su oficina y le confesó que ya no quería seguir siendo parte del reality.

El intérprete de 21 años fue muy claro con Alexander y le dijo que le interesa salir del concurso porque la ansiedad lo está sobrepasando: "Sí es verdad lo de la crisis existencial, se vienen cosas que me causan incertidumbre", expresó el joven con un nudo en la garganta. Por su parte, el hijo del reconocido Emmanuel declaró que él no quiere que Emilio viva un "infierno" dentro de La Academia y que le permitirá salir, pero tiene que aguantar hasta el sábado.

Si tu decisión es no continuar aquí, vamos a hacerlo bien, déjame ver los temas jurídicos", dijo Acha y le recordó al académico que él mismo escribió una carta en donde confesaba que anhelaba poder seguir en La Academia.

No obstante, el director de esta Décimo Tercera Generación siguió preguntando a su alumno si estaba seguro de querer renunciar al programa de TV Azteca y el mismo joven confirmó que ya no había marcha atrás: "Está muy cañón esto, esto me rebasa... no me puedo calmar ni 10 minutos y vuelve (la ansiedad)... ya no hay marcha atrás, esto me rebasa", dijo Emilio al enterarse que su salida será el sábado.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva