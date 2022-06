"Empecé a vomitar sangre": Actriz Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón causó preocupación entre sus fans al revelar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante el rodaje de una serie, pues comenzó a sentirse mal sin motivo aparente luego de haber descansado en su camper por un corto periodo de tiempo. La actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram algunas historias en las que se le puede ver en una cama de hospital.

En entrevista para el programa Ventaneando, la famosa de 42 años de edad detalló que estuvo hospitalizada por 3 días debido a que inhaló sustancias químicas que usaron para desinfectar el camper en el que estaba descansando al momento de presentar los terribles síntomas, pues todo indica que sufre algún tipo de alergia a la sustancia utilizada, misma que la hizo vomita sangre.

Sí, unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba yo descansando y fue horrible la verdad, empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible, me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve tres días en el hospital. Estuve dos noches", declaró.

Y continuó: "La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron. Me siento muchísimo mejor, me he recuperado muy bien, he hecho todo bien, la verdad, para poder estar sana y me siento muy agradecida".

La estrella de Soy tu fan, Arráncame la vida, American curious, Matando cabos y Como caído del cielo anunció el mes pasado que buscará convertirse en madre a través de la adopción, aunque por ahora estudia todas las opciones que le den esta posibilidad. La actriz aclaró que desea que su hijo tenga su misma nacionalidad, luego de que en algunos medios se manejara la opción de que pudiera adoptar en Estados Unidos.

