¿Es indigente y pide limosna? Tras años desaparecido, galán de Televisa revela el infierno que vivió

Ciudad de México.- Tras debutar en Televisa en 1977 y dar vida tanto a galanes como a villanos en telenovelas, este fin de semana trascendió que un famoso actor habría acabado solo, enfermo, sin dinero y hasta de indigente. Se trata de Salvador Pineda, quien sufrió una fuerte caída que lo llevó al hospital, luego de la que habría tenido problemas para pagar la cirugía y estancia, por lo que se reportó que tuvo que continuar su recuperación en casa.

Luego de reportarse sus problemas de dinero y hasta que su salud se estaba agravando cada vez más luego de quedarse solo, es el propio histrión de 70 años quien rompe el silencio y aclara si pidió "caridad" para pagar las cuentas y si es cierto que casi era un indigente al presuntamente "no poder pagar la renta". Durante una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante de Imagen Televisión, el histrión aclaró cómo sucedió el accidente, afirmando que perdió el conocimiento y cuando volvió a abrir los ojos estaba hospitalizado.

"Tuve un accidente saliendo de un restaurante, a unos pasos de abordar el taxi que me llevaría a mi domicilio, quise agarrar el sombrero, pero caí de costado, y me fracturé la cadera, pero yo dije, no va a pasar a mayores, pero como ya llegué al séptimo piso, 70 años, cuando me quise parar vi que la pierna me colgaba y el dolor era muy intenso, de ahí caí en un black out, no supe de mí", compartió el actor, quien desde 2017 no hace telenovelas y desde 2019 no está activo en la actuación.

Salvador Pineda

"Cuando desperté, desperté en la cueva de los leones, que es el el hospital ABC de Santa Fe, me metieron a un cubículo, salió un médico, me dijo la cuestión de la fractura. Me dijo ‘¿usted tiene para pagar aquí?’, le dije 'no, no sé ni que hospital es', es el ABC, dije 'no, por favor que me saquen de aquí inmediatamente', afortunadamente estaba mi ayudante, nada más de estar 10 minutos ahí para la radiografía fueron 40 mil pesos, que tuve que pagar, bueno pagó él, porque yo no sabía de mí, para justificar los 40 mil pesos me tuvieron esperando 3 horas, que porque no tenían servicio de ambulancia, pero son ya mañas de no sé si llamarles hospitales o bola de rateros, fueron 10 mil pesos más", explicó sobre lo que tuvo que pagar en el primer nosocomio al que lo llevaron.

Sin embargo, la pesadilla de Pineda no terminó ahí, pues comentó que el dolor era tan fuerte, que luego tuvo que buscar otro médico: "Me trasladan a otro hospital, ahí me operan, y era igual de caro que el anterior, el ABC, y tuve la desgracia de que me dieron de alta, porque yo no podía seguir pagando, y me luxé el pie izquierdo, y se me reventó la prótesis que me había puesto (de cadera)".

"Entonces dije 'tengo que ir con alguien que me saque de este infierno', y afortunadamente me atendió el doctor Elías Hermida Ochoa, que es director del Instituto de Ortopedia, y ya me explicó cómo estuvo mi operación, tuvo que reconstruir el hueso, la pelvis, ya me lo juntó con un nuevo método que utilizan los médicos y me sacó del infierno". Tras narrar lo que padeció con su estado de salud, Salvador aprovechó para pronunciarse contra un medio que aseguró estaba a un paso de llegar a la Casa del Actor.

"Lo que sí quiero decir que hay un programa que se llama 'El Chacaleo', que hicieron escarnio de mi persona, pusieron que yo era un indigente, que me rentaban unos cuartos, y como yo debía varios meses de renta me iban a sacar porque ya no aguantaban mi carácter, que me daban de comer por caridad, mientras estaban preparando mi entrada a la Casa del Actor, una sarta de mentiras, falsedades, yo vivo en una casa muy pequeña, sin lujos de ninguna manera (...) y yo jamás le he pedido un centavo a nadie", declaró.

Finalmente, el artista aclaró el motivo porque el que tampoco pudo recibir ayuda de la ANDA tras su lesión. "La Asociación Nacional de Actores (ANDA), yo no sé en dónde ha quedado tanto dinero que les he cotizado, hablé con uno de los nuevos directores y me dijeron que no, que no podían hacer nada por mí porque yo no tenía la calidad de honorario. Esa calidad de honorario yo la debía haber tenido desde hace 20 o 25 años, pero como les importa poco, me dijo 'usted no vino a tramitarla', pero yo no tenía que tramitar ninguna calidad, eso entra por automático".

El histrión afirmó que él pagó todos sus gastos del hospital y "no le ha pedido limosna a nadie", además de afirmar que él tiene su propia casa y que aunque no tiene lujos y es pequeña, es de él, por lo que no ha debido renta de nada como se sostuvo. "Se me hace infame", dijo sobre las declaraciones que hizo el mencionado programa de YouTube, señalando que tomará acciones legales por presunta difamación.

