¿Hay otra mujer? Omar Chaparro habla de más y exhibe 'crisis' entre Eugenio Derbez y Alessandra

Ciudad de México.- Tras casi 10 años de matrimonio y 16 años juntos, circulan fuertes rumores de que la relación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez estaría en crisis, sobre todo luego de que la controversial pitonisa Mhoni Vidente revelara que veía a una supuesta tercera en discordia entre los dos actores. Aunque la propia exintegrante de Sentidos Opuestos negó estar a punto del divorcio, es ahora Omar Chaparro quien se pronuncia al respecto.

Luego de que Mhoni Vidente asegurara que el matrimonio entre Rosaldo y Derbez atravesaría por su peor momento, afirmando que una "rubia que salió con él en una película" desataría la tensión entre ellos. ¿Se refiere a la actriz australiana Samara Weaving? Cabe recordar que ella dio vida a 'Olivia Allan' en la última cinta del comediante mexicano, que se estrenó por streaming hace algunas semanas, llamada The Valet.

"Le sale la carta del loco... Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo, visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa (...) Aquí el problema es que le sale divorcio, problemas fuertes con Alessandra por culpa de otra mujer, que es una rubia y salió con él en una película", advirtió Mhoni Vidente hace algunas semanas.

Tras esta controversia, Alessandra negó la información, descartando una separación, y mencionó que con el paso del tiempo ha aprendido a mantenerse al margen de este tipo de rumores sobre su relación, los cuales antes la afectaban pero ya no: "Tenemos muy claro que todo eso no existe, o sea, la realidad somos nosotros. La realidad solo la sabemos y conocemos nosotros. Somos un equipo y tenemos muy claras nuestras prioridades y todo lo que puedan decir o inventar o rumorar... eso no existe".

No obstante, quien sorprendió al ser cuestionado al respecto fue un gran amigo de Derbez, el actor Omar Chaparro, quien en una entrevista para el matutino Hoy Día de Telemundo luego de ser abordado por reporteros en el Aeropuerto de la CDMX no le quedó más remedió que hablar al respecto. Aunque respondió que a su percepción los ve bien, aseguró que todos los matrimonios tienen problemas, admitiendo que seguramente sí los han tenido, pero él también con su esposa Lucy.

Yo los veo bien... sí, yo los veo bien (...) Ay pues hasta yo soy Mhoni Vidente. Si digo: 'Omar y su esposa también han tenido problemas'. ¿Qué matrimonio no ha tenido problemas? ¿no?"

Finalmente, al insistirle para que dijera algo al respecto ya que las dos parejas conviven en Estados Unidos, donde residen, Chaparro bromeó un poco y contestó: "Ahorita no los veo, te estoy viendo a ti. Yo llego a mi casa, no a casa de Eugenio, yo no vivo con él", mencionó para evitar más preguntas. Y aunque aseguró que son muy buenos amigos y que él y su esposa fueron padrinos de boda de la pareja, ya no quiso hablar más al respecto y optó por guardar silencio. ¿Será que guarda un secreto de sus amigos?

Hasta ahora, se desconoce si sean reales estas versiones que indican que las cosas no irían del todo bien en el matrimonio de la pareja, sin embargo, hasta ahora permanecen en calidad de rumor. Las predicciones de la pitonisa de igual forma son solo suposiciones, por lo que habrá que esperar a que los dos artistas puedan hablar al respecto.

