¿Infiel? Tras 22 años con Erik Rubín, filtran íntimo VIDEO de Andrea Legarreta con galán de Televisa

Ciudad de México.- Televisa echa de cabeza a la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta y filtra un íntimo video del pasado en un picante momento con un famoso galán de Televisa. ¿Qué dirá su esposo Erik Rubín? Luego de que el galán de telenovelas Marcus Ornellas acudiera al programa Hoy luego de recuperarse del Covid-19 para promocionar el melodrama que protagoniza con Livia Brito, Mujer de Nadie, es que el propio portal de Las Estrellas exhibió un video de hace más de 10 años donde aparecen Andrea y él.

En la cuenta de Twitter del programa Hoy, aprovechando la visita del brasileño al programa matutino este martes, exhibieron un video del picante pasado del actor con nada más y nada menos que la famosa conductora. ¿Hubo algún romance? Pese a que en esos entonces Marcus estaba soltero y aún no iniciaba romance con Ariadne Díaz, madre de su hijo, Andrea estaba casada ya desde hace varios años con el exTimbiriche Erik Rubín.

Instagram @marcusornellas

Sin embargo, el video aunque no había sido destapado antes, no dejó al descubierto ningún tipo de infidelidad, solo un coqueto momento entre Andrea y Marcus cuando él acababa de llegar a México a participar en el reality Me quiero enamorar, el cual salió al aire en el 2009 y era conducido por Legarreta y Yordi Rosado, con el apoyo de Jan y Cynthia Urías. El galán brasileño, entonces de 27 años y quien era el 'amoroso', eligió a Anahí Fraser como su novia, sin embargo, en 2010 terminaron el romance.

En el foro, antes de que pasaran el clip, Andrea le dijo a Marcus que estaba muy feliz de verlo de nuevo: "Estamos muy emocionados por ti, sabes que te queremos y te conocemos hace tantos años. Cuando estabas empezando aquí en México y verte triunfar, te lo mereces tanto Marcus", le dijo Andrea conmovida. Y aunque no salió al aire y solo fue publicado en las redes, el breve clip que dejó al descubierto el momento que ambos pasaron juntos mostró una faceta de los dos que nadie había visto.

Marcus Ornellas y Andrea Legarreta

En el video se muestra a Marcus en pleno foro del concurso y en donde luce frente a todos su trabajada figura, mientras que Legarreta no puede contener su emoción y sorpresa ante el atractivo histrión: "¡Ay, qué caray! Fíjese nada más... que Marcus... ay, Dios mío", dice nerviosa al ver al actor sin camiseta. "No podemos pedirle vuelta porque si se da la vuelta se enreda", dijo la conductora puesto que Ornellas tenía algunos cables conectados al pecho antes de conocer a las participantes que aspiraban a convertirse en sus pretendientes.

Yo te prometo y les prometo a todos y a todas que estas mujeres son espectaculares, vienen con todo y por todas las canicas y se van a presentar ante ti en traje de baño", dijo Andrea.

Fuente: Tribuna