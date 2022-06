La agrupación Fleetwood Mac se viste de luto: Muere Brett Tuggle víctima de cáncer

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La legendaria agrupación de rock británico Fleetwood Mac confirmó el deceso de su tecladista, el músico Brett Tuggle quien a los 70 años de edad perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad que de acuerdo con los médicos de cabecera, lo llevó a afrontar varias complicaciones de salud, por lo que se confirmó el deceso sucedió el pasado domingo 19 de junio aunque se informó a la audiencia hasta la noche del lunes 20 del mismo mes.

De acuerdo con medios especializados, la familia del músico fue la encargada de difundir un comunicado de prensa en donde se reveló el deceso a quien no solo se le agradeció por lo hecho para su familia, sino el legado que dejaba para la música, ya que a pesar de haber alcanzado la fama en la década de los 70 y 80, la música de la agrupación seguía vigente en especial al hacerse virales algunos temas en la plataforma digital TikTok.

"Su familia lo quería mucho. Estuvo con él durante todo el tiempo de su enfermedad. Era un padre encantador. Él me dio la música en mi vida", escribió Matt Tuggle, hijo del músico.

Twitter @wdaley

Brett Tuggle de nacionalidad estadounidense, comenzó su carrera al lado del músico Rick Springfield quien hiciera popular el tema Jessie’s Girl; no obstante, fue en 1986 cuando se sumó al grupo que acompañaba al músico David Lee Roth, exintegrante del grupo Van Halen quien luego de abandonar la banda incursionó como solista, para lo cual se valió del talento de Tuggle y con ello hacer una gira por diversas partes del mundo.

Twitter @rickspringfield

Este trayecto musical le valió ser visto por Fleetwood Mac quienes lo invitaron a ser parte de la agrupación en 1994 y desde entonces grabó junto a la banda responsable de temas como Dreams, The Chain o Everywhere más éxitos como parte de la segunda faceta de la banda que retomó su camino en 1997 al anunciar a la audiencia que se reunirían de nueva cuenta; no obstante, fue despedido en 2018 debido a que la vocalista de la banda, la cantante Stevie Nicks argumentó que era muy cercano al guitarrista Lindsey Buckingham con quien ella había tenido roces y por lo cual también había sido despedido.

Tras conocerse el deceso, diversas personalidades dedicaron mensajes al músico quien fue diagnosticado con cáncer hace algunos años; entre ellos el músico Rick Springfield con quien colaboró o el vocalista de Whitesnake, David Coverdale con quien también compartió el escenario ya que ambas agrupaciones se encontraban en el top de la radio y ello los llevó a ser muy cercanos.

Twitter @davidcoverdale

Fuente: Tribuna