"La marida": Tras veto, exacadémica hunde a Cynthia Rodríguez y 'saca del clóset' a Carlos Rivera

Ciudad de México.- El conflicto entre la exacadémica Toñita Salazar y Cynthia Rodríguez al parecer continúa, pues aunque la ahora exconductora de Venga la Alegría se ha mantenido al margen de las acusaciones de la polémica cantante veracruzana, ahora vuelve a darle con todo, al poner en duda la orientación sexual de su pareja Carlos Rivera, con quien se presume se habría casado en Europa hace unas semanas.

Con el inicio de La Academia 20 años, y el hecho de que quedó fuera de participar, Toñita no se midió y respondió a rumores de si creía que Cynthia o Myriam Montemayor, con quienes ha tenido sonados pleitos en los últimos años, la habían vetado del reality musical por sus viejas rencillas. En una entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy en el programa Hoy de Televisa, atacó al también exacadémico Carlos Rivera.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Luego de que la conductora Addis Tuñón le preguntara si creía posible que Myriam y Cynthia tuvieran ese tipo de influencia sobre una producción entera como para que no la invitaran a la reunión que se hizo en el reality, Toñita lanzó un fuerte comentario contra el intérprete de 100 años, dejando entrever que sería gay. Y esque la polémica artista comentó se refirió a Carlos como la "marida" de Cynthia Rodríguez, 'sacándolo del clóset' ante la reacción de sorpresa de los presentadores.

"No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años", dijo tajante. De inmediato, fanáticas de la pareja se le fueron encima, criticando a Toñita por hablar sobre algo que nada tendría que ver con su conflicto, aunque algunos estuvieron de acuerdo.

Solo quiere llamar la atención", "fuera de lugar el comentario, pero tiene razón", "Jajaja, la marida", "Según apoya a la comunidad gay y se burla de Carlos Rivera diciendo 'el marido o la marida'", "Jaja, yo también pienso que Carlos es gay".

¿Qué dijo Toñita de Cynthia Rodríguez?

El año pasado, Toñita arremetió contra Cynthia, afirmando que por su culpa le habían cancelado la producción de dos discos y se habían negado a promocionar su música. Según la cantante, la conductora inventó una serie de mentiras para bloquear su crecimiento artístico, luego de que supuestamente dijera a ejecutivos que ella la había amenazado con hacerle daño. Además, afirmó que llegó hasta donde está por presuntos acercamientos con altos mandos.

“Lo que pasó es que abusaste del poder y lo hiciste con dolo para que una persona no tuviera lo que le correspondía y ese es un error de ella y que cometió en su momento. No sé si se arrepienta, no sé si se disculpe, peor lo lleva en su conciencia (...) Si ella estuviera limpia de pecado no estaría en donde está, por más trabajo y más esfuerzo", dijo el año pasado sobre Cynthia.

