Luto en Televisa: Tras perder a su padre y alistar su muerte, actriz de novelas da trágica noticia

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas de Televisa, quien hace unos meses preocupó al ingresar al quirófano y revelar que ya había alistado todo en caso de su muerte para no dejar desprotegidos a sus hijos, da positivo a Covid-19 por tercera ocasión y revela que está aterrada. Se trata de Lety Calderón, quien hace unas semanas reveló que ya tiene listo su testamento y que su hijo menor Carlo será el encargado de proteger a Luciano, su hijo mayor con Síndrome de Down.

Comoo se recordará, la artista mexicana debutó en los melodramas en 1982 y ha actuado en proyectos como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión. También ha sido villana en telenovelas como En nombre del amor, Amor bravío e Imperio de Mentiras, siendo esta su última en televisión pues se ha tomado un tiempo alejada de la actuación.

Luego de que encendiera alarmas al revelar que ya dejó instrucciones a su familia sobre sus bienes, afirmando que será su hijo Carlo quien tendrá la facultad de heredarlos, la actriz preocupa a sus seguidores al revelar que se contagió por tercera vez de coronavirus. La primera vez que se contagió la actriz fue en enero del 2021 y fue hospitalizada al presentar problemas para respirar, además de que su padre se contagió y perdió la vida. Su segundo contagio ocurrió en febrero de este año.

En entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, la estrella de telenovelas habló de sus síntomas y afirmó que está tranquila pues tiene las tres vacunas: "Ya les gustó, ya es la tercera. Estoy vacunada, tengo las tres vacunas, y la verdad es que estoy en un proyecto donde nos están haciendo la prueba dos veces por semana, al principio pensé que era como muy exagerado, ahorita lo agradezco", relató.

Posteriormente, Lety se refirió al posible origen de su contagio, asegurando. No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entre el proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié". La actriz añadió que hasta ahora sus hijos no están positivos, pero teme que Luciano sí lo esté pues ya está teniendo algunos síntomas.

"Hasta ahorita no, ayer Luciano se empezó a sentir un poquito mal, está mormado y estoy aterrada, pero ahorita voy a tratar de hacerle la prueba, él no quiere ser un positivo para nada, entonces ruego a Dios que salga negativo", contó la artista de 53 años para después confirmar que los jóvenes ya cuentan con los tres refuerzos de la vacuna anticovid. Al respecto del estado de ánimo en el que se encuentra y los síntomas que ha presentado, la actriz reveló:

Bien (...) también el clima no ha ayudado en nada, yo quiero salir un poquito al sol, quiero estar de buenas y todo, pero con este clima no se puede mucho. Me siento bien, empecé con una gripa muy fuerte, mucho ardor de garganta, y como calentura el primer día, y ya, nada más el cansancio, de repente me pongo las pilas y luego ya me viene el bajón horrible, en las tardes, pero ni modo, a tener paciencia".

De la misma manera, Lety informó que tanto su madre como su asistente doméstica también han dado positivo al Covid-19, y por esta razón tuvo que cancelar un viaje que tenía planeado y esto ha aumentado su preocupación. Finalmente, la actriz recordó a su fallecido padre y reiteró su preocupación porque sus hijos resulten contagiados: "No me recuerdes porque voy a llorar... muy chipilona porque sí me pegó muy duro, ahorita lo único que me angustia más es que Luciano o Carlo no se contagien".

Me trae muy tristes recuerdos, pero bueno, la vida ya también tiene que seguir, ya pasó año y medio, entonces hay que cuidarnos y ser positivos, en el buen sentido de la palabra, y ni modo", concluyó, de luto.

