Salió del clóset: Tras 8 años en 'Hoy' y amorío con ejecutivo de Televisa, conductor se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien presuntamente mantuvo un amorío secreto con poderoso ejecutivo de Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría luego de que lo sacaran del clóset y además de haberle hecho la competencia a este matutino de TV Azteca al haber formado parte del elenco estelar del programa Hoy durante 8 años.

Se trata del mexicano Alejandro Maldonado, quien se volvió sumamente famoso al convertirse en el instructor de yoga estelar del matutino de Las Estrellas, hasta que decidieron darle las gracias en 2018. El apodado 'Yoga Teacher' se mantuvo al aire durante más de 8 años y acompañó a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto de conductores durante todas las mañanas para entretener a su público.

Desde hace un tiempo ha circulado el rumor de que el conductor mexicana tuvo una aventura con Pepe Bastón, quien hasta hace unos años era director internacional de Televisa. Presuntamente el ejecutivo protegía a Alejandro para que no lo despidieran pues era su entrenador personal y también un muy buen amigo, pero luego de quedar fuera de San Ángel, al reconocido deportista se le acabó la protección y lo despidieron.

En una reciente entrevista con la periodista Adela Micha para su programa La Saga, Maldonado por fin destapó si la salida de Pepe de la empresa provocó también su despido: "Más o menos", dijo nervioso. Asimismo, el conductor de 39 años explicó que la decisión de su salida venía desde arriba: "'Estás muy expuesto, hay mucha publicidad tuya por todas partes', eso me explicaron. Eso me dijo Carmen Armendáriz que la quiero mucho. Me veía a los ojos y me decía: 'No fui yo'", recordó el famoso.

Aunque él jamás ha salido del clóset, desde hace un tiempo se mantiene el rumor de que Alejandro habría tenido de novio al reconocido deportista Eduardo Ávila 'Judoman', aunque de acuerdo a sus publicaciones en las redes sociales, en la actualidad ya no serían pareja. Hay que recordar que durante su plática con Adela, ambos se mostraron muy nerviosos cuando el público les dijo que eran una linda pareja y hasta incluso, la propia conductora evidenció su relación:

¿De qué se ríen weyes? Como si fuera un pecado, está bien padre estar enamorado... es el mejor estado de una persona", expresó 'La Micha'.

Tras su despido de Televisa, el 'Yoga Teacher' se cambió a las filas de Telemundo donde pudo ser parte de Un nuevo día y finalmente llegó a la televisora del Ajusco, donde le dieron la oportunidad de conducir su propia sección Flexiones y reflexiones en el matutino VLA. Aunque cabe resaltar que en la actualidad, Maldonado ya solo aparece muy esporádicamente en la emisión transmitida en el canal Azteca Uno.

No obstante, la tarde de mañana de ayer lunes 20 de junio Alejandro reapareció en el programa conducido por Anette Cuburu y Sergio Sepúlveda por una razón muy especial. Resulta que la producción de Venga la Alegría invitó al conductor a que participara en la nueva temporada de su reality El Gran Chef. Lamentablemente Maldonado se enfrentó a una retadora muy fuerte, Flor Rubio, quien ganó el reto y automáticamente lo dejó fuera del concurso en su primera participación.

Le eché todas las ganas, no gané pero cómo me divertí", aseguró el 'Yoga Teacher' luego de su participación.

