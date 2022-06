¿Se divorcia? Ahogada en llanto, Andrea Legarreta hace difícil confesión en 'Hoy' y deja en shock

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa conductora y actriz Andrea Legarreta dejó sin palabras a millones de televidentes de Televisa debido a que hizo una difícil confesión en plena transmisión en vivo del programa Hoy. Al borde del llanto y muy conmovida, la estrella mexicana de 50 años explicó que no entendía lo que estaba pasando y le dijo adiós a una persona muy especial. ¿Confirma su divorcio?

No, en realidad la esposa del cantante Erik Rubín, con quien ya tiene 22 años de casada, se mostró impactada y no pudo evitar derramar unas lágrimas al enterarse que una querida competidora del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Se trata de la polémica influencer Manelyk González, quien este martes 21 de junio confirmó que abandonaba la competencia de baile de San Ángel porque tiene otros proyectos fuera de la empresa.

Lamentablemente tengo otro trabajo, no quiero quedar mal aquí pero tampoco con otras personas, no me quiero ir, me he encariñado con todos", explicó Mane al anunciar que Carlos Speitzer tenía que buscarse una nueva pareja.