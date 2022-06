Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, protagonista de novelas acaba enfermo, abandonado y en la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan que un famoso actor de telenovelas, quien alcanzó la fama en la actuación trabajando en los proyectos más exitosos de Televisa y TV Azteca, estaría viviendo un verdadero infierno pues presuntamente habría acabado enfermo, abandonado y en la ruina. Se trata del histrión mexicano Salvador Pineda, quien hace días habría sido operado de emergencia tras sufrir una caída que le provocó varias fracturas.

Este martes 21 de junio la revista de espectáculos TVNotas reveló nueva información sobre la salud del originario de Michoacán. Desde la semana pasada circula el rumor de que el intérprete de 70 años de edad se habría fracturado la cadera luego de sufrir un accidente y que lo habrían internado en un hospital privado, pero al no tener recursos para pagarlo, terminó por abandonar el centro médico y estaría solo en su casa.

Don Salvador se dio a conocer por participar en exitosas telenovelas como El derecho de nacer (1981-1982), Coralito (1983), El camino secreto (1986-1987), Esmeralda (1997), La mentira (1998), Corazón salvaje (2009-2010), Qué bonito amor (2012-2013), Muchacha italiana viene a casarse (2014-2015) y la última fue En tierras salvajes (2017). Sin embargo, su último trabajo en Televisa fue cuando participó en la serie Sin miedo a la verdad (2018).

Un supuesto amigo de Salvador habló en exclusiva con TVNotas para contar que efectivamente, el actor mexicano se encuentra en el abandono pues ninguno de sus tantos hijos lo busca. Hay que recordar que el mismo intérprete declaró hace un par de años que tiene más de 10 hijos "regados por el mundo" pero que a varios ni siquiera los reconoció, pues no le interesó hacerse responsable de ellos.

Salvador nunca ha sido un buen padre, recuerda que apenas en septiembre del año pasado, ustedes destaparon que se negó a ayudar a su hijo Aarón Salvador Pineda, de 32 años, que tiene autismo y esquizofrenia, y que estuvo grave debido a que se le formaron piedras en la vesícula y él también lo dejó a su suerte, así que Salvador no puede esperar algo de ellos", declaró el informante.

Asimismo resaltó que Pineda, quien también actuó para la televisora del Ajusco en exitosos proyectos como Besos prohibidos (1999), Golpe bajo (2000-2001) y El país de las mujeres (2002), habría caído en quiebra pues desde que empezó la pandemia de Covid-19 estaba viviendo de sus ahorros, pero con su más reciente hospitalización se habría quedado sin ni un solo peso.

Había salido adelante con sus ahorros, pero ahora con esto del hospital se los gastó por falta de apoyo de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), quienes ni una ambulancia le mandaron", añadieron.

No obstante, el supuesto amigo de don Salvador también mencionó que unos cuantos amigos y familiares del actor le extendieron la mano y reunieron un poco de dinero para llevarlo a una clínica para que le den la rehabilitación necesaria tras su fractura de cadera: "Se lo llevaron a una clínica particular, que no nos han dicho cuál es, pero sabemos que es de bajo costo, accesible económicamente... y el peligro al parecer ya pasó".

