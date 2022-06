Tras 13 años, Kalimba destapa su experiencia como padre: "Algún día no seré su persona favorita"

Ciudad de México.- Sí bien, Kalimba suele ser un tanto discreto con lo que a su vida íntima respecta, el exOV7 no deja de presumir a sus hijos, a quienes mostró el pasado domingo, 19 de junio, con motivo del Día del Padre, momento en el que (al contrario de lo que dicta la tradición) fue él quien le agradeció a sus pequeños por todos los momentos que han vivido juntos, al tiempo en el que compartió varias fotografías junto a Aitana y Mikha.

Aitana es la hija mayor del cantante de 'Tocando Fondo', misma que nació el 23 de julio del 2008, a quien concibió con Luz María González, con la que inició una relación en el 2007, sí bien ya no se encuentran juntos, Kalimba ha procurado ser un padre presente en la vida de su niña, quien parece tener el mismo el amor por la música que su padre, ya que, se le ha visto en diversos videos del mismo protagonista de José el Soñador, bailando diferentes piezas.

Kalimba y sus hijos

Créditos: Instagram @kalimbaoffical

Su segundo descendiente es Mikha, quién nació el 26 de septiembre del 2017, pesando 3. 610 kilos. El pequeño de ahora tres años, es hijo del interprete con Athenas Escudero, quien en primera instancia habría sido una entrañable amiga de Kalimba; sin embargo, con el tiempo su relación se deterioró al punto en el que la reveló, en una entrevista para Hoy del mes de septiembre del 2021, del que demandaría al artista porque no había pagado la manutención de su hijo e incluso aseguró que no había ido a visitarlo desde hace algún tiempo.

Pese a esta ola de dimes y diretes, el cantante no dejó de enviarle un conmovedor mensaje a sus dos hijos, asegurando que ha estado en cada momento de la vida de ambos, así como expresó el gran amor que siente por los dos, dejando en claro que procurará estar siempre a su lado, sin importar sí en algún momento dejaría de ser su "persona favorita", ya que para él, lo más importante es verlos sonreír.

Sé que en algún momento de su vida no seré su persona favorita: nos pasa a todos, es una etapa. Pero esos días tendré la fuerza en el corazón para decirles que pase lo que pase mi corazón es suyo. Yo, yo sólo estaré por siempre agradecido, por siempre ahí cerquita de los dos. Cuando tomaron mi mano en su nacimiento, el primer día que me dijeron papá, cuando lloraron sin control y no sabía qué hacer para que se calmaran, cuando se durmieron en mi pecho...