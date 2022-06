Tras 17 años en TV Azteca y retiro de las novelas, actriz infantil de Televisa sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de teatro y televisión, quien inició su carrera siendo estrella infantil de telenovelas de Televisa, dejó impactados a sus millones de fans pues aprovechó que junio es el mes del orgullo LGBT+ y habló de sus preferencias sexuales como nunca antes. La famosa artista ha triunfado también como cantante y además estuvo trabajando para TV Azteca durante más de 17 años.

Se trata de la también conductora mexicana Alejandra Ley, quien dio sus primeros pasos en la actuación en San Ángel siendo parte del elenco del melodrama infantil Carrusel de las Américas donde compartió créditos con la entrañable actriz Gaby Rivero. Además también se unió a la exitosa telenovela Marimar que estuvo protagonizada por Thalía y posteriormente se cambió a las filas de la empresa del Ajusco.

Fuente: Internet

En esta nueva televisora la conocida mujer originaria de Tehuacán, Puebla tuvo la oportunidad de desarrollarse como artista pues fue parte de exitosos melodramas como Como en el cine, Los Sánchez, Cachito de mi corazón, Siempre tuya Acapulco y Tres familias. Luego Alejandra regresó a las filas de Televisa para actuar en la novela Doña Flor y sus tres maridos, además de que estuvo como invitada especial del programa Hoy.

Este martes 21 de junio la exintegrante del reality amoroso Enamorándonos en TV Azteca está protagonizando la portada de la revista TVNotas debido a que les dio una íntima entrevista en la que confesó cómo salió del clóset con su familia. Ley explicó que creció siendo criada por su mamá, abuela y un tío, quien le heredó el gusto por la actuación, y dijo que conoció a su padre cuando ya estaba más grande.

En primer lugar, la actriz de 37 años de edad explicó que sufrió bullying desde que era muy pequeña debido a que sus compañeros de escuela no comprendían que ella apareciera en la tele. Además más adelante se presentaron las burlas hacia su físico: "En algún punto yo no encajaba con las niñas porque eran supercrueles, entonces me empecé a llevar mucho con los niños y eran muy pesados".

Posteriormente, la ahora conductora de Imagen Televisión declaró que salir del clóset con su familia muy fácil y contó cómo se atrevió a hablar de sus preferencias: "Así, me enamoré de una mujer y ya. Siempre sentí atracción hacia las mujeres, pero también hacia los hombres, solo que es más fácil que genere un vínculo afectivo con una mujer. Me declaro pansexual y siempre digo mi chiste de que: 'Me gusta la concha y el birote por igual'".

Fuente: Internet

Asimismo, Alejandra habló con mucha naturaleza de haberse embarazado por error en una noche de copas con su mejor amigo. La famosa explicó que ella se enteró de su dulce espera cuando ya tenía 5 meses y fue un shock pues ella tenía novia, una mujer de nombre Marlene con quien ya terminó su relación de 11 años, no obstante, resaltó que ahora su hija de 16 años tiene "dos mamás y un papá".

Hoy Fer convive tanto con su otra mamá, Marlene, como con César, su papá. A mí lo que me importa es que tenga una relación sana con ellos dos, pero yo soy la que se hace cargo de todo. Fer tiene dos mamás y un papá", añadió.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna