Tras salir del clóset y vender comida para sobrevivir, conductora renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien estuvo vetada de Televisa hace varios años por irse a trabajar a la competencia, dio un duro golpe al rating de TV Azteca pues luego de haber firmado su primer contrato en esa empresa y haberse unido al elenco del matutino Venga la Alegría, la mañana de este martes 21 de junio los traicionó y regresó a formar parte del exitoso programa Hoy.

Se trata de la aclamada comediante mexicana Liliana Arriaga, mejor conocida por su entrañable personaje de 'La Chupitos', quien hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1994 y gracias a su gran sentido del humor ha podido participar en exitosos programas del canal de Las Estrellas como La casa de la risa, La hora pico, La escuelita VIP y Al Derecho y al Derbez.

No obstante, la reconocida actriz acabó vetada de Televisa en 2019 cuando decidió abandonar las filas de la empresa para probar suerte en la cadena Estrella TV en Estados Unidos. Posteriormente se unió a la televisora del Ajusco, donde en 2020 le dieron la oportunidad de firmar su primer contrato con el que pudo integrarse a Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama e incluso abrió su corazón al programa de entrevistas En sus batallas.

Liliana confesó ante las cámaras que tuvo que vender quesadillas dentro su universidad para solventar los gastos escolares y también ayudar económicamente a su abuela: "Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó orgullosa.

Sin embargo, desde el año pasado 'La Chupitos' volvió a Televisa para participar en la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Además ha sido invitada de otros programas como De Noche con Yordi Rosado donde terminó admitiendo que alguna vez había ligado con una mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo 'La Chupitos' sobre su 'romance' lésbico.

Asimismo, este 2022 llegó una nueva y gran oportunidad para la comedianta de 50 años debido a que la productora del matutino de Las Estrellas Andrea Legarreta la invitó a unirse a su programa como colaboradora. Es por ello que varias veces a la semana 'La Chupitos' acompaña a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona y demás elenco a llevar el mejor entretenimiento al público de Hoy.

Durante la mañana de este martes 21 de junio 'La Chupitos' volvió al foro 16 de San Ángel para presentarse ante el público de Hoy, al cual siempre hace reír con todas sus ocurrencias y bromas. La también actriz de cine y teatro ha estado participando en varias de las secciones del programa como La rutina de Hoy e incluso hasta acompañó al conductor Paul Stanley a realizar El Reto de Hoy.

