¿Ya lo viste? Este es el adelanto de la segunda parte de la nueva temporada de 'Stranger Things'

Ciudad de México.- Hace varios días ya que los suscriptores de la plataforma de streaming Netflix pudieron saber qué ocurrió con los personajes de la serie Stranger Things, en especial con 'Eleven', personaje interpretado por la actriz británica Millie Bobby Brown quien había perdido sus poderes, ya que se estrenó la primera parte de la cuarta temporada, entrega que a diferencia de las anteriores, ya se sabía tendría una pausa para aumentar el suspenso.

Por suerte la espera entre la primera y segunda parte de la temporada más reciente no sería tan larga, ya que el final se revelaría a partir del 1 de julio y por ello, este martes 21 de junio Netflix mostró a la audiencia el primer adelanto que de inmediato generó reacciones diversas entre los usuarios pues si bien es más sangrienta, también será el final para algunos de sus personajes.

Si por alguna razón no has visto la primera parte o incluso alguna de las temporadas anteriores te advertimos que en los siguientes renglones encontrarás algunos spoilers; no obstante, si estás familiarizado con el proyecto o el hecho de saber qué ha pasado no te importa mucho, te informamos que esta entrega muestra a 'Eleven' abandonar el laboratorio y sumarse al resto de sus amigos para afrontar la batalla final contra 'Vecna', quien está a punto de destruir Hawkins y de quien ya sabemos su identidad.

"Estás aterrada por lo que viste, pero no te voy a mentir tus amigos no están preparados para esta pelea. Hawkins caerá", se escucha decir al 'Doctor Martin' a 'Eleven'.

Aunque hacen falta solo dos episodios, ya se ha especulado en redes cuál será el personaje que muera en la última entrega de esta temporada o hasta se ha dicho, podría haber varias bajas; no obstante, el director de la serie, Joseph Quinn, había señalado sería necesario que los fanáticos tuvieran un fuerte estomago para ver esta batalla que promete mucha sangre y emociones diversas en el 'Upside Down'.

Stranger Things es una serie de ciencia ficción ambientada en la década de los 80 donde se muestra a un grupo de científicos experimentar con 'Eleven' y otros niños a quienes orillan a desarrollar telequinesis; no obstante, la niña pronto descubre una vida "normal" sin estar alejada de batallas contra seres que no están en el plano que habitamos, de ahí que haya desde criaturas terroríficas hasta toques de nostalgia por regresar a una de las épocas que ha sido fundamental para la creación de este tipo de contenido.

El éxito de la serie ha llevado a sus personajes a incursionar en más proyectos no sin también seguir participando en este proyecto del que se anunció, tendrá una quinta temporada, de ahí que este final sea motivo de discusión en redes pues no se sabe quiénes no regresarán para la siguiente temporada de la que no se sabe cuándo llegará a la plataforma que lucha por mantener a sus suscriptores.

