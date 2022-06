Adiós Chapoy: Tras firmar con TV Azteca y acabar vetada, actriz de novelas vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una aclamada actriz reapareció en los foros de Televisa a meses de que surgiera el rumor de que los ejecutivos de esta empresa la habían vetado por traicionarlos y haberse ido a trabajar a la competencia TV Azteca. Durante su estancia en esta nueva televisora, la famosa estrella dio una entrevista exclusiva al programa de Pati Chapoy Ventaneando en la que hizo frente al supuesto veto.

Se trata de la también cantante Paty Cantú, quien inició su carrera en la música a inicios de los 2000's y debido a su gran popularidad entre los jóvenes, la empresa de San Ángel le abrió sus puertas para actuar en telenovelas como Verano de amor, El Pantera y Hoy soy nadie. No obstante, desde hace varios meses se había estado especulando que la vetaron de Televisa por unirse a La Voz Kids Azteca.

Según informó la influencer de espectáculos La Comadrita a través de Twitter, en su momento la exconcursante de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? acabó vetada de San Ángel al igual que su colega María León, pues presuntamente a los altos mandos del canal no les agradó que ambas firmaran contrato para trabajar de la mano de sus rivales en el Ajusco: "Después de ser confirmadas para La Voz Kids, María León y Paty Cantú recibieron un castigo por parte de Televisa".

Días después Cantú apareció dando una entrevista exclusiva al programa Ventaneando donde respondió al rumor de que ya no sería consideraba como contratable en San Ángel. La nacida en Houston, Texas, de inmediato explicó que los ejecutivos de Televisa no tendrían porqué vetarla ya que no tenía una exclusividad con ellos: "No sé si estoy vetada, pero sí voy a ser coach de La Voz Kids, estoy emocionada, el chiste es trabajar y a mí nadie me ha informado que estoy vetada".

Luego de haber llegado a programas como el matutino Venga la Alegría y haber culminado su participación en el reality de canto del Canal Azteca Uno donde compartió créditos con los cantantes 'Sargento León', Mau y Ricky y Joss Favela, hace un par de días Cantú presumió por todo lo alto su regreso a Televisa. Sí, a la guapísima mujer de 38 años ya le perdonaron el veto y regresó a su casa.

El pasado lunes 20 de junio Paty, quien ha recibido innumerables premios por su éxito en la música, apareció como invitada del programa Cuéntamelo YA! en donde todo el elenco la recibió con los brazos abiertos. La cantante dijo que se sentía muy contenta de poder volver a los foros de San Ángel para darle promoción a su más reciente sencillo Bailo sola, canción que ella misma cataloga como liberadora.

Es una canción que va un poquito de esos momentos de cuando bailas cuando nadie te ve, de que 'bailo conmigo, libre de ser, no me meto con nadie'... baila a tu manera", explicó Cantú y dijo que vuelve a la actuación pero no en Televisa sino con series de plataformas digitales.

Paty Cantú vuelve a Televisa

