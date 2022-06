Adiós Televisa: Tras alistar su muerte, actriz traiciona a 'Hoy' con TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 42 años en Televisa y 27 sin hacer una telenovela, una famosa actriz y cantante traiciona a la televisora de San Ángel y da importante exclusiva al programa de Pati Chapoy, Ventaneando. Se trata de la polémica Yuri, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán pues ha sido involucrada en varios escándalos, sobre todo porque la comunidad LGBTQ+ la señaló de homofóbica. La artista, quien afirmó que pensó en la muerte tras padecer secuelas por Covid-19, habla de su posible retiro.

Ahora que está alistando detalles para su tour Euforia, la mexicana de 58 años anunció en TV Azteca su despedida. ¿Se retira de los escenarios? Al parecer no de la música, pero la cantante sí le dice adiós a los bailes y coreografías en sus shows, pues afirma que este que dará será el último. Durante la promoción de sus conciertos, Yuri confesó que no piensa volver a bailar con este tipo de rutinas ya que no quisiera "dar lástimas" por su edad.

"A lo mejor retirarme no, porque hay mucha gente que tiene 70 y tantos años y siguen cantando, pero hacer el ridículo no, estas cosas ya como a los 60 y tantos olvídense, o sea no", dijo la cantante en entrevista exclusiva para Ventaneando en TV Azteca, la competencia de Televisa. Además, se comparó con una d sus ídolas y referentes musicales, Madonna: "Tiene 64, por ahí va, 65, y ya le vamos bajando de tonito porque ya no nos podemos disfrazar".

Las artistas hay una edad a donde ya no se puede uno disfrazar, porque ya pasa uno a ser disfraz y ya hasta da uno lástima, entonces por eso les digo, aprovechen, este es el último", advirtió.

Cabe mencionar que la intérprete de Ya no vives en mí y Maldita Primavera, regresará a los escenarios en solitario con su nueva gira tras 5 años de ausencia, misma en la que promete sorprender a su público con un espectáculo que afirma será "de primer nivel", además de que ha comentado que habrá invitados especiales, mucha tecnología y cambios de vestuario. Esta gira inicia en la Arena CDMX el próximo 4 de noviembre, sigue en Monterrey el día 12, el 25 del mismo mes en Guadalajara y el 3 de diciembre en Mérida, además se otras ciudades que espera anunciar en breve.

Como se recordará, Yuri también actuó en telenovelas de Televisa como Colorina y ¡Vivan los niños!, sin embargo, las dejó hace más de 27 años y desde entonces ha estado en programas de entretenimiento como La Voz y ¿Quién es la máscara?. Aunque hace poco también dio una entrevista exclusiva al programa Hoy, Yuri decidió dar esta exclusiva de su 'retiro' del baile a TV Azteca, donde hace más de 10 años se dijo había sido vetada por un supuesto pleito con el productor argentino Roberto Romagnoli.

Además, tras padecer Covid-19, la artista confesó que el virus le dejó una enfermedad llamada disautonomía como secuela. Y aunque esta no es mortal, afirmó que le produjo constantes desmayos y dolores, además de problemas de presión. Estas afectaciones en su salud le hicieron pensar en la muerte, afirmando que ya no quería sufrir, pero salió adelante por su familia: "Si yo voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es tan bonita al señor pues llévame (...) llega un momento en el que te desesperas".

Cabe destacar que aunque es cada vez menos común que un actor o cantante sea vetado de las televisoras por la apertura que existe actualmente y la falta de contratos de exclusividad, lo cierto es que de igual forma la veracruzana está desafiando este temido 'castigo' de Televisa, por lo que habrá que esperar y ver si sucede o no.

