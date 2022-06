¿Fin de su matrimonio? Andrea Legarreta daría polémico ultimátum a Erik Rubín por 'infidelidades'

Ciudad de México.- Tras 22 años casado con Andrea Legarreta con Erik Rubín, la conductora del programa Hoy ha tenido que enfrentar varios rumores de infidelidad en su matrimonio. Estos, aunado a problemas que suelen surgir entre parejas que llevan tanto tiempo juntas, sí llegó a provocar crisis en su relación como ellos mismos lo han admitido antes pero lograron superarlas. Luego de que hace unas semana circulara la versión de que un amor del pasado del cantante le había dedicado una canción, ahora Andrea lanza contundente mensaje ¿como advertencia?

Tanto la presentadora de Televisa como el exTimbiriche han sido involucrados en rumores de presunta infidelidad. Mientras que a Andrea la han señalado de supuestas relaciones con altos ejecutivos de la televisora de San Ángel y hasta entrenadores de su gimnasio, a Rubín se le ha vinculado con una guapa influencer con quien fue captado en Tulum en 2021 y hasta con novias de juventud como lo fueron Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y hasta María Conchita Alonso, quien ventiló que tuvieron un fugaz amorío.

Aunque han negado una y otra vez algún tipo de engaño, además de que no hay pruebas que lo puedan corroborar, y afirman estar muy enamorados luego de más de dos décadas casados, Andrea Legarreta publicó un extraño mensaje en su cuenta de Instagram que para muchos se habría tratado de una supuesta advertencia a alguien que estaría a punto de poner en riesgo algo que es invaluable por no prestar atención o por irse por el camino más fácil. ¿Se referirá a una infidelidad? ¿Le hizo la indirecta a Rubín?

Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio", publicó la conductora en su cuenta de Instagram a manera de presunto ultimátum , con la palabra "Recordatorio" en a descripción.

Aunque se dice que fuentes cercanas a la pareja presuntamente señalan que no se han divorciado y permanecen juntos principalmente por sus hijas y sus carreras, la conductora habló de lo que haría en caso de una infidelidad hace apenas unas semanas, dando un mensaje muy similar, por lo que empezaron los rumores de un posible divorcio: "El riesgo por una aventura es muy alto lo que puedes perder al final", dijo, además de comentar que hay quienes le "tiran la onda" pero la actitud de la persona es la que define si ese coqueteo va más allá o no.

Yo chuleo mucho, hasta a algunos que se me hacen monos pero no tanto (ríe). Al aire soy muy apapachona y no es que quiera algo con ellos, ya si la gente se confunde porque eres buena onda es bronca de ellos", reveló ante la prensa hace unas semanas.