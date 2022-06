Golpe a Irina Baeva: Tras amorío en Televisa, 'amante' de Gabriel Soto rompe el silencio en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras terminar su romance hace casi dos décadas, una 'amante' del pasado de Gabriel Soto vuelve a dar de qué hablar y hace tremendas confesiones sobre su exnovio en el programa Hoy. Se trata de la actriz de Televisa Martha Julia, quien tuvo una sonada relación con el galán de telenovelas mientras ambos trabajaban en la televisora, la cual duró del 2002 al 2004. Y aunque Soto está comprometido con Irina Baeva, volvió a coincidir con su ex en un proyecto y su reunión ha provocado polémica.

Ambos forman parte del elenco del remake de La Madrastra, producido por Carmen Armendáriz y en el que Soto tendrá una participación especial. El histrión y la sinaloense se reencontraron en el foro y la imagen dio vuelta a las redes sociales, pues usuarios se preguntaban si Irina Baeva podría estar celosa, ya que la rusa en el pasado ha sido señalada de serlo, además del escándalo que protagonizó al iniciar su relación con el actor, pues coincidió con el final de su matrimonio con Geraldine Bazán.

Martha Julia y Gabriel Soto

Irina fue llamada la "tercera en discordia" en esa relación y hasta la propia Bazán mencionó que desde antes de separarse de Soto ella mandaba crueles indirectas a través de redes "para herirla". Un par de años después, Soto e Irina se comprometieron, sin embargo, optaron por cancelar su boda ya que argumentan que la familia de la rusa aún no quiere viajar a México (aunque el motivo ha cambiado constantemente). Es precisamente en este momento de tensión que Martha Julia nuevamente se deshizo en halagos por su ex, con quien no coincidía en algún melodrama en más de 12 años.

Pese a toda la polémica, y luego de que ella misma hablara de más y revelara que a Gabriel "lo regañan", dijo que no le incomoda para nada hablar de él, a quien se ha referido (y él a ella) como el amor de su vida: "Toda mi vida, después de que, yo creo que tenía años de no verlo, de todas maneras, me seguían preguntando, imagínate ahora que nos juntaron en el proyecto, pues obviamente nos tenían que preguntar a los dos", expresó con una gran sonrisa.

Y aunque sostuvo que ahora tendrá más cuidado con lo que dice por el revuelo que ha causado su reencuentro con Gabriel, reiteró que no le molesta en lo absoluto que le pregunten por su expareja, ya que afirmó que es alguien "maravilloso". "Gabriel es una persona maravillosa, es un gran tipo, entonces nos gusta, la verdad a mi me gusta, claro que llega un momento en que dices hay que respetar, él tiene a su pareja, hay que respetar y ya no hay que hablar, porque cuando uno dice una cosita la arman enorme, entonces sí, uno comete errores, pero ya aprendimos", dijo.

Golpe a Irina Baeva: Gabriel Soto y Martha Julia se reencuentran

Acto seguido, Martha Julia dejó ver el cariño que le tiene a Soto: "Es un caballero, es un gran hombre, es un hombre muy noble, también yo, ustedes lo saben perfectamente que toda mi vida he hablado maravillosamente, es el hombre más educado que he conocido en toda mi vida y por supuesto siempre voy a hablar bien de él". Finalmente, dejó a todos boquiabiertos al ventilar una íntima confesión: la actriz afirmó que no tendría ningún inconveniente con protagonizar escenas íntimas o románticas con su ex.

¡Claro!, para eso nos dedicamos a esto, porque no estamos haciendo una realidad, y si hay personas que se pueden identificar con nuestros personajes, pero no estamos haciendo una verdad, estamos haciendo algo ficticio que no existe", finalizó.

Fuente: Tribuna