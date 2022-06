¿Salen del clóset? Alumnos de 'La Academia' tendrían amorío gay en TV Azteca y filtran VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos semanas de haber iniciado el reality show de La Academia 20 años en TV Azteca, el programa ha seguido dando de qué hablar. Después de los gusanos en la comida, las críticas a Yahir como conductor y los ataques de Pati Chapoy en Ventaneando, ahora revelan que dos participantes podrían estar protagonizando un romance gay entre ellos. Aunque uno es abiertamente homosexual, el otro joven no lo es, lo que ha desatado especulaciones.

De acuerdo con información y videos publicados en el canal de YouTube Balconeadas, se trataría de Nelson Carreras, un joven cubano de 21 años que audicionó en Guatemala y quedó seleccionado y Santiago Domínguez, un joven mexicano de 22 años que nació en CDMX pero audicionó en Yucatán. Los rumores empezaron cuando seguidores del programa se dieron cuenta que los dos pasan mucho tiempo juntos pues las cámaras del reality los han captado en actitudes bastante comprometedoras y hasta coquetas.

Aunque reportan que cuando Santiago entró al programa reveló que había salido recientemente de una relación con una novia y también ha estado cerca de su compañera Isabela, los momentos que ha tenido con Nelson han provocado polémica. Uno de ellos sucedió cuando a Nelson se le cuestionó con quién de sus compañeros se daría un beso si tuviera la oportunidad y él contestó que con Santiago, lo que hizo enrojecer su rostro.

Nelson, quien declaró a sus compañeros que es abiertamente gay, ha hablado maravillas de su compañero: "Me llevo súper bien la verdad. Al principio no tuve esa conexión al instante pero se ha ido muy construyendo. Él me ha demostrado ser una persona muy humana y cariñosa", dijo sobre Santiago. Por su parte, Santiago habló de su sexualidad con el director Alexander Acha, contando que la hermana de su mamá es lesbiana y lo ve normal, ya que para él ser homosexual no es algo que le asuste, sin embargo, sufría bullying.

"Siempre me educaron muy correcto, muy propio y de verdad no lo hago a propósito. De mis 12 a 16 años fui rechazado, nunca entendí la razón. Creo que era porque siempre estaba en teatro musical. Me molestaban mucho diciéndome que era gay, muy homofóbico hacia mí (...) imagínate la sociedad criticando algo que tú ves normal".

"En Mérida sigue muy arraigado lo de la educación y en la CDMX hay más apertura", dijo contando cómo fue vivir un tiempo en Mérida por el trabajo de su papá. Acha le dijo que si está seguro de quién es actualmente, eso lo debe fortalecer y le pidió que le deje de importar tanto lo que digan los demás de él, pues solo basta con dar lo mejor de él. Cabe mencionar que aunque nunca dijo que era homosexual, el contexto de la plática prácticamente apuntaba a algo parecido.

Aunque ninguno de los participantes ha admitido algún interés que sea más que una amistad con el otro, el público ha seguido especulando sobre un posible romance entre ellos, por lo que habrá que esperar para ver si ellos se pronuncian al respecto.

