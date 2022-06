Tras 12 años en Televisa y bajar 90 kilos, hospitalizan a conductor de TV Azteca por duro accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un entrañable y querido conductor, quien antes de unirse a las filas de TV Azteca trabajó alrededor de 12 años en la empresa de la competencia Televisa, fue hospitalizado de emergencia hace un par de días debido a que sufrió un fuerte accidente automovilístico. Durante el programa Venga la Alegría el famoso contó los detalles y dijo sentirse agradecido de que vive para contarlo.

Se trata del carismático Rafa o Rafita Balderrama, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1999 trabajando en el Canal Telehit donde pudo conducir el famoso programa Black & White al lado de Omar Chaparro y 'Perico' Padilla. Asimismo, participó en otras emisiones como No Manches, Vida TV y hasta fue participante del reality show Big Brother y actuó en la telenovela La Mujer del Vendaval.

En 2007 el presentador impactó a sus millones de admiradores y fans pues decidió someterse a un bypass gástrico para mejorar su salud y es que él mismo declaró que su peso ya le estaba trayendo terribles consecuencias a su físico como la desviación de vértebras. La cirugía fue un éxito y Rafita logró perder 90 kilos, y a la fecha mantiene su peso gracias a una buena alimentación y el ejercicio.

El presentador también fue conductor del canal Bandamax, propiedad de Televisa, pero lamentablemente fue despedido porque presuntamente mandó saludos al narco. Luego de trabajar toda su carrera en la competencia, en 2016 Balderrama se integró a las filas de la empresa del Ajusco y un año más tarde llegó al programa Corazón Grupero, donde se mantiene hasta la fecha como conductor junto a Alex Garza, Esmeralda Ugalde y otros famosos.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 22 de junio el carismático conductor llegó a la pantalla del matutino VLA con una muy lamentable noticia y es que informó a toda la audiencia del Canal Azteca Uno que en días pasados fue hospitalizado de urgencia debido a que sufrió un grave accidente de tránsito. A través de una videollamada, Rafita contó todos los detalles de este terrible hecho:

Los semáforos nos jugaron mal, salimos con una fractura de tibia y peroné en ese momento, fue el susto de mi vida".

Aunque Rafa aclaró que tanto su automóvil como el otro carro involucrado no sufrieron cuantiosas pérdidas, él sí llegó a pensar en que iba a perder la vida en este terrible choque: "Quedas como aturdido, escuchas muchos zumbido, yo mismo trataba de ver si estaba consciente y cuando te dicen, no te muevas, es que algo está mal y yo solo decía 'dime que estoy completo' y me decían 'no te preocupes hermano'".

Cambiando un poco de tema, el también locutor de radio recordó que ya casi se conmemora el segundo aniversario luctuoso de su padre, él explicó qué lección le dejó esta difícil partida: "Que mi papá se haya ido me sirvió para muchas cosas, ahora que soy papá entiendo que es más fácil juzgar siendo hijo", expresó Rafita y también agradeció al equipo de Venga la Alegría por preocuparse por su salud.

