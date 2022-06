Tras dejar novelas de Televisa, famoso galán se vuelve mujer y filtran beso con otro actor

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien trabajó en varias telenovelas de Televisa, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues luego de volverse mujer, ahora en las redes sociales se volvió viral un video en el que aparece dando tremendo beso en la boca a otro famoso. Se trata del puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien actualmente está participando en La Casa de los Famosos.

En las últimas horas los internautas no han dejado de comentar la demostración de 'afecto' que el cantante le dio a su compañero Salvador Zerboni dentro del reality de Telemundo. En este programa, ambos intérpretes han demostrado ser multifacéticos pues hace unas semanas perdieron la pena y se vistieron de mujer para realizar el reto semanal que consistía en recrear algunas escenas de la serie Betty en NY.

Lamentablemente, los ánimos entre Ríos, quien ha actuado en novelas de San Ángel como Abrázame muy fuerte (2000), Corazón salvaje (2009) y Triunfo del amor (2010-2011), y Zerboni se calentaron durante los últimos pues al puertorriqueño no le agradó que su colega no fuera sincero con él y armara un plan en su contra para enviarlo a la gala de eliminación.

Finalmente fue el villano del melodrama Abismo de pasión quien quedó en riesgo de salir y antes de abandonar la casa para saber si estaba o no eliminado se llevó tremenda sorpresa por parte de Osvaldo, quien lo besó en la boca pero no por cariño, sino de coraje. Resulta que el cantante hizo una referencia a la mafia italiana y besó a Salvador para amenazarlo, tal y como lo hacían los grandes jefes antes de anunciarle la muerte a su enemigo:

Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes", dijo el puertorriqueño furioso.