Adiós 'Hoy': Tras anunciar embarazo, Andrea Escalona deja Televisa y llega de luto a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tras 4 años en Televisa y anunciar al mundo que espera un bebé con su pareja Marco Estrada, la conductora del programa Hoy Andrea Escalona deja el matutino para unirse a Ventaneando en TV Azteca, en donde dio una emotiva entrevista en la que recordó el luto que ha llevado tras la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez. Como se recordará, Escalona trabajó durante más de 10 años en el Ajusco; ¿será que nuevamente podría irse a la competencia?

En el programa de este miércoles 22 de junio, la polémica presentadora dio una entrevista exclusiva para la emisión de espectáculos en donde trabaja su expareja Daniel Bisogno. Tras la muerte de su madre Magda en 2020, fue la tía de Escalona quien se quedó a cargo de la producción de Hoy: Andrea Rodríguez. Desde entonces ambas han permanecido en el matutino, sin embargo, hay rumores de que no llegarían al próximo año, pues se les acabaría el contrato.

Andrea Escalona espera a su primer bebé

Aunque de momento no se tiene claro si Escalona abandonará la televisora de San Ángel, sorprendió su aparición en el Ajusco, en donde se dijo muy feliz de que pronto se convertirá en mamá por primera vez junto a su novio, con quien tiene 11 meses de relación. En entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy, dijo cómo supo que estaba esperando un bebé: "Desde el primer segundo, fuimos al concierto de Coldplay, nos robaron los celulares... Yo lo vi y dije 'estoy enamoradísima'. Tengo una gran pareja, estaba enamoradísima y ese día cayó del cielo, creo que los niños vienen de allá arriba".

También habló de cómo ha vivido el luto a casi dos años de la muerte de su madre Magda: "Desde que me enteré siento que es el alma de mi mamá, siento que mi mamá tuvo que ver en esto, no sé si hay gente que crea en esto o no pero siento a mi mamá muy presente. Cuando la perdí sentí que perdí certeza, cuando ella estaba sentía que todo iba a estar bien pero ahora con mi bebé siento que todo va a estar bien. Se que Magda desde el cielo está muy emocionada y sí, de cierta manera lo comparto con ella".

Posteriormente, agregó que a manera de un homenaje a su mamá, le pondría Magda a su bebé si es niña, aunque hasta ahora no sabe cuál será el sexo: "Si es niña me encantaría ponerle Magda, todavía no sé qué es pero por lo pronto viene muy sano, estamos muy bendecidos, estoy muy agradecida con Dios", dijo al borde del llanto y muy conmovida. Sobre síntomas o achaques hasta ahora, compartió que la ha pasado muy bien: "No, nada de náuseas pero antojos, soy muy tragona pero llevo 35 años así, no es embarazo".

Finalmente, sobre la reacción de su pareja, dijo: "Está feliz, Marco y yo llevamos 11 meses. La verdad no lo estábamos buscando pero sí muy deseado.Cuando nos enteramos te dan mil cosas pero cada vez más tranquilos y emocionados (...) Mis jefes se han portado increíble, mi tía desde que murió mi mamá ha sido como mi mamá. Al público le ha tocado ver todo, verme llorar, en mis buenos y malos momentos y este sin duda es el mejor momento de mi vida y qué padre podérselos compartir. ¡Ventaneando, somos tíos! Pati, Pedrito, Mi Dani, Mi Linet y Mona Castañeda, somos tíos", concluyó.

Fuente: Tribuna