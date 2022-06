Adiós Televisa: Tras estar presa y abusar de cirugías, actriz renuncia a 'Hoy' y se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz deja atrás a Televisa y vuelve a las filas de TV Azteca, televisora a la que le dio tremenda exclusiva luego de haber estado en la cárcel tres meses y varias cirugías que la dejaron irreconocible. Se trata de la guapa Celia Lora, quien luego de haber estado en varios programas de la competencia, como el matutino Hoy, ahora le concedió una entrevista a la emisión de espectáculos de Pati Chapoy.

Celia Lora en el Programa 'Hoy'

Como se recordará, Celia debutó en el Ajusco en 2012 al participar en el reality de supervivencia La Isla luego de que en el 2010 se involucrara en un fuerte accidente, que le costó pasar tres meses en prisión en Santa Martha Acatitla por presunto homicidio imprudencial. Y es que la hija del rockero Álex Lora fue acusada de presuntamente atropellar y causar la muerte de un hombre mientras manejaba bajo supuestos efectos del alcohol, aunque ella lo negó.

La estrella del reality de MTV Acapulco Shore pasó 99 días presa y finalmente salió libre luego de pagar una fianza de 20 mil pesos. En los últimos años, sus cambios físicos han llamado mucho la atención, pues se practicó cirugías estéticas y arreglitos que la dejaron completamente cambiada físicamente. Actualmente, aprovecha sus encantos para posar en revistas para caballeros y para subir fotografías y videos subidos de tono en plataformas de contenido exclusivo.

El antes y después de Celia Lora

Luego de estar en los foros de la televisora de San Ángel, Celia regresó a TV Azteca y apareció en Ventaneando. Mientras que Daniel Bisogno y Pati Chapoy la elogiaron al aire, llamándola "divertidísima y genuina", la actriz dio una entrevista exclusiva en la cual comentó quién podría interpretar a su padre el rockero Álex Lora en la serie biográfica de El Tri, ya que Celia es la directora de casting.

"Es algo difícil a quién se lo dejas en las manos. La vida de ese hombre y su carrera es difícil escoger, tener la confianza y decidir quién será el sabroso que va a interpretar a mi papá. ¿Está difícil no?", compartió y habló de los posibles candidatos: "Son dos amigos míos que están en un duelo para ver quién lo hace. Con los dos trabajé yo, los dos han sido jefes m��os en reality shows. Hay que ver qué plataforma, cómo conviene más, en todos los sentidos y que se haga un contenido bonito (...) a ver quién gana".

Por otro lado, contrario a lo que muchos pasaron durante la pandemia, la influencer mencionó que afortunadamente sus ingresos subieron como la espuma pues el consumo de contenido subido de tono fue en ascenso: "Cuando empezó la pandemia empezó la chaqu... masiva. El OF subió a lo que subió. Todo mundo estaba en su casa de '¿qué hago?' A mí me fue increíble, imagínate... todo mundo en su casa, o todo mundo tronó o no puedes andar con alguien porque todo mundo está enfermo".

Y finalmente, Lora expresó su sentir sobre que la película de 'Buzz Lightyear' de Disney fue censurada en 14 países por un beso entre dos mujeres: "Disney, le está haciendo un paro a los papás de simplificárselo a los niños porque es normal. Si tú lo ves de chiquito, no lo cuestionas, ¿no crees?", compartió. "Yo tenía un primo muy cercano gay y crecí con él y lo vi normal, no sé", añadió demostrando su aprobación a que salga la cinta pese a las críticas de gran parte del público.

Fuente: Tribuna