Adiós TV Azteca: Tras pedir despensa y alistar su muerte, actriz vuelve a Televisa y debuta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien estuvo durante 31 años trabajando en Televisa pero al llegar la pandemia se vio en la necesidad de pedir despensa para sobrevivir a la crisis económica, debuta en el programa Hoy como invitada. Se trata de la colombiana Diana Golden, quien no solo regresa a la televisora de San Ángel para participar en el unitario Esta historia me suena, sino que también le dio un duro golpe a la competencia, pues apenas el año pasado se cambió a TV Azteca.

La actriz, quien llegó a México y empezó a forjar su carrera actuando en melodramas como Simplemente María, La pícara soñadora, María Mercedes, Pobre niña rica, Mujeres engañadas, Las vías del amor y Hasta que el dinero nos separe, está divorciada del polémico Alfredo Adame, a quien ha señalado en el pasado de haberla apuntado en la cabeza en una pistola ya que era "violento". Golden lo demandó en 2018 por difamación, ya que lo acusó de hacer declaraciones muy fuertes contra ella.

Diana Golden en 'Las Vías del Amor' en 2002

Aunque el exconductor de Hoy la perdió, no le ha pagado lo que le debe a la actriz. Aunque en un principio se dijo en la ruina, ganó el reality Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! hace unos días, pero comentó que aún así no le pensaba pagar. Dejando atrás esta polémica, la actriz se ha mantenido activa recientemente pues luego de trabajar en 2021 en el Ajusco en el unitario Un día para vivir, tuvo un papel pequeño en Mi fortuna es amarte este año, pero ahora regresa para un capítulo de Esta historia me suena.

No obstante, no siempre ha tenido tanta suerte con el empleo, pues la propia actriz fue captada en plena pandemia pidiendo despensa para sobrevivir a la crisis ante la falta de trabajo e ingresos. Aunque esto causó revuelo, ella aclaró la situación y declaró no estar avergonzada: "Agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA por que sino, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Pena es robar y que te cachen, además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", sostuvo entonces.

Aunque también estuvo en el matutino Venga la Alegría y hasta reveló en Ventaneando que ya tiene todo listo para cuando llegue el momento de su muerte pues ya dejó su testamento y hasta confesó que le gustaría pasar a mejor vida en un pueblito de México, ahora Golden sorprende pues debutará en el programa Hoy este jueves 23 de junio. La actriz fue anunciada como la invitada en el foro para promocionar su capítulo en la nueva temporada de Esta historia me suena, por lo que seguramente será recibida de la mejor manera por el público y elenco.

