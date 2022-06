Adiós TV Azteca: Tras unirse a 'VLA', galán se vuelve mujer y llega irreconocible a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien ha aparecido en varias telenovelas de Televisa, por fin regresó a esta empresa luego de dos años fuera y dejó en shock a los televidentes debido a que reapareció irreconocible pues se volvió mujer. El intérprete firmó su primer contrato en TV Azteca durante el año pasado y gracias a este pudo ser invitado en programas como Venga la Alegría.

Se trata del joven Eduardo Barquín, quien alcanzó gran fama durante el 2021 al integrarse a la primera temporada de Survivor México Celebridades, donde formó parte del equipo 'Jaguares' al lado de personalidades como Dennis Arana, Kristal Silva y Cyntia González. Y si bien no pudo quedarse con el primer lugar del concurso, el también modelo consiguió mucha popularidad pues también apareció en VLA, La Resolana y otras emisiones.

Fuente: Internet

Sin embargo, es importante resaltar que el nacido en Toluca, Estado de México, comenzó su carrera artística en la empresa de San Ángel y no en el Ajusco. De acuerdo con la información que hay sobre él en Internet, formó parte del elenco de la exitosa telenovela Like, la leyenda y posteriormente en el melodrama juvenil Juntos el corazón no se equivoca, el cual se transmitió en el canal de Las Estrellas.

Tras casi dos años sin pisar las instalaciones de Televisa, hace unos meses Eduardo fue captado de vuelta y él mismo declaró que lo habían llamado para un emocionante proyecto. La mañana de ayer martes 21 de junio por fin se supo de qué se trataba y es que el joven actor apareció como invitado en el programa Hoy para anunciar que él protagonizaría el capítulo del día en Esta historia me suena Vol.5.

En la trama, Barquín da vida a un actor que se muere por trabajar con una prestigiosa directora y esta le pone como reto que para entrar a su obra de teatro se tiene que volver mujer y enfrentarse por varios días a todo lo que vive una persona del sexo femenino en la sociedad. El galán mexiquense se dejó ver en vestido, tacones, maquillado y hasta usando una peluca de color pelirrojo.

Fuente: Instagram @eduardobarquin

Fuente: Tribuna e Instagram @eduardobarquin