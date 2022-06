Caen 3 sujetos involucrados en el ataque armado contra el rapero Lil Tjay en Nueva Jersey

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La madrugada del miércoles 22 de junio se reportó un ataque armado en contra del rapero Lil Tjay y dos de sus amigos; no obstante sólo el músico fue quien resultó gravemente herido y por lo que se dijo, su estado de salud era crítico, evento que además de orillar a las autoridades a estabilizar al antes mencionado, fue motivo para abrir una carpeta de investigación y así dar con los responsables quienes además, fueron acusados por robo con violencia.

En ese sentido, se informó que la policía de nueva Jersey consiguió detener a tres sujetos implicados en este suceso quienes además de estar armados al momento de su ubicación, fueron señalados por haber robado al rapero y a sus acompañantes con lujo de violencia, evento que detonó el tiroteo que afectó al músico de 21 años y por lo que se instó a regular la aportación de armas ya que además de crímenes de esta índole, se recordó la presencia de más tiroteos a lo largo del país.

Fanáticos del músico recordaron que hace algunas semanas había señalado que este sería un "buen verano", adelantando no solo proyectos musicales sino que además auguraba buena fortuna, algo que además de resultar lamentable fue ironizado ya que Tione Marriot, como es su verdadero nombre, recibió varios disparos de bala que lo llevaron de urgencia al hospital donde se debate entre la vida y la muerte.

Balean al rapero Lil Tjay; su estado de salud es grave. Foto: The New York Post

Un reporte detallado emitido por la policía de Nueva Jersey informó que el rapero fue el más afectado por este hecho, mientras que un sujeto de 22 años de edad e identificado como Antoine Boyd, tenía solo un impacto de bala. De este último se dijo, no corría peligro pero no por ello no sería trasladado a un nosocomio donde su estado de salud fue reportado como estable.

El portal de noticias TMZ resaltó que uno de los detenidos se identifico como Mohamed Konate quien intentó despojar de sus pertenencias a Lil Tjay; no obstante los acompañantes del rapero pronto trataron de repeler el robo al desenfundar pistolas que llevaban consigo, todas de manera ilegal, dando pie al tiroteo que afectó más al músico, algo por lo que solo el agresor identificado fue imputado por tres cargos, entre ellos intento de asesinato.

"Oren por mi hermanito, lil Tjay", escribió en Twitter French Montana, considerado una estrella del hip-hop.

Fuente: Tribuna