Divorciada y sin dinero: Tras romance con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de melodramas, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa, aparece en redes del programa Hoy, en donde ventilan sus problemas de dinero ante la falta de trabajo. Se trata de Kate del Castillo, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1991 y protagonizó icónicos melodramas, hasta que abandonó las telenovelas mexicanas hace 18 años y se fue a trabajar a Estados Unidos.

Karla Álvarez, Guy Ecker y Kate en 'La Mentira' (1998)

La hija del primer actor Eric del Castillo, quien participó en telenovelas como Muchachitas, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, tuve un romance hace varios años con Emilio Azcárraga, actual dueño de Televisa e hijo del fallecido Emilio Azcárraga Milmo, sin embargo, este se terminó. La actriz luego tuvo matrimonios que terminaron en divorcio con Luis García y Aarón Díaz, motivo por el cual permaneció soltera un tiempo, aunque ya presume su romance con Edgar Bahena, 10 años menor.

Kate del Castillo y Emilio Azcárraga

La actriz de igual forma fue captada en México de nueva cuenta hace unos meses pues está grabando la serie The beautiful lie, una adaptación de la novela clásica Anna Karenina del escritor ruso León Tolstoi para la plataforma de streaming Pantaya. Aunque a la protagonista de La Reina del Sur (Telemundo) está en un gran momento en su vida personal como laboral, no siempre fue así. Por lo menos así lo confesó en una entrevista con People En Español, declaraciones que fueron retomadas por el programa Hoy en Twitter.

Kate confesó que si bien no ha pensado en retirarse de la actuación, ni cuando pasó por una fuerte crisis económica y falta de trabajo, sí decidió explorar nuevas alternativas profesionales, por lo que optó por fundar Cholawood Productions con Carmen Cervantes y Emmy Jessica Maldonado: "Ya son cuatro años de formar esta compañía entre nosotras tres, que la formamos básicamente porque no teníamos trabajo, porque no teníamos dinero", compartió.

La famosa mexicana añadió que fundar su propia productora le ayudó no solo en lo económico, pues estaba teniendo problemas de dinero, sino que también le permitió crear los personajes que ella quería para su carrera, pues no siempre le gustaban los que le estaban ofreciendo: "Como actriz no he recibido precisamente los personajes que yo quisiera interpretar, así es que yo también dije, 'si no me están llegando los personajes que yo quiero, por qué no los creo yo junto con mi compañía'", comentó.

Pese a las malas rachas, y luego de su paso por Televisa, TV Azteca y Telemundo, la artista dejó atrás la polémica (como la reunión con el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el supuesto catálogo de Televisa del cual habló), para abrir sus horizontes en su trayectoria y darse otra oportunidad en el amor, pues hace unos días celebró su primer aniversario con su novio Édgar Bahena.

Fuente: Tribuna