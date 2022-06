¿Golpe a TV Azteca? Celebridad de 'VLA' sería discriminado: "Disfrazan su odio hacía mí"

Ciudad de México.- Alrededor del medio día, uno de los conductores de Venga la Alegría logró sacudir a sus seguidores después de denunciar a través de su cuenta oficial de Twitter que es constantemente discriminado, asegurando que los ataques de odio que recibiría se deben principalmente a su nacionalidad. Hecho que logró dividir los opiniones entre sus fans, debido a lo controversial que puede llegar a ser este presentador.

Se trata de William Valdés, quien es de nacionalidad cubana y saltó a la fama por pertenecer a la banda CD9, donde compartió créditos junto a Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Freddy Leyva. Posteriormente participó en algunos proyectos de Univisión y para el año 2019 llegó a Televisa, donde colaboró en la sección de redes de Hoy; finalmente se unió a TV Azteca, donde es conductor de Venga la Alegría.

Anteriormente, el cubano había tenido algunos problemas con la prensa, derivado a que surgió el rumor de que, presuntamente, pertenece al a comunidad LGBTQ+, hecho que provocó que el presentador despotricara en contra de los medios, afirmando que no es de la incumbencia de nadie las relaciones que llegue a tener y resaltando que desde que llegó a México han tratado de dañar su imagen.

Han tratado de desvalorizar mi trabajo, de dañar mi imagen y no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos encabezados yo no los conozco, nunca les he hecho nada", relató a través de su canal de YouTube hace dos meses