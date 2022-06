¿Lo extraña? Difunden FOTO de Shakira con semblante triste tras separarse de Piqué

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Luego que el pasado 4 de junio la cantante colombiana Shakira hiciera oficial su separación con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, medios internacionales y paparazzis han buscado seguir en cada rincón a la intérprete de Ojos así, Te Felicito o Antología, pues mientras que su expareja ya se ha dejado ver en compañía de diversas féminas, a ella parece no interesarle nadie más que sus hijos y su carrera.

No obstante, recientemente se difundieron unas imágenes de la también compositora a bordo de su vehículo mientras arribaba a su casa en Barcelona, misma donde sigue al cuidado de Sasha y Milán y quienes a pesar de demostrarle amor a su madre en TikTok o algunas historias de Instagram, no han podido quitarle el semblante de tristeza el cual ha sacudido a la audiencia pues la cantante parece estar al borde del llanto por lo que ha acontecido en su vida personal.

Cabe destacar que al hacerse virales las fotografías, fanáticos de la cantante de inmediato demostraron su preocupación pues parece estar con la mirada perdida pues si bien no parece ser fácil dejar atrás 12 años de relación, manifestaron que la cantante podría estar atravesando un trance pues se ha empeñado en aparentar que todo está bien acumulando proyectos de trabajo, entre ellos el programa Dancing with myself o los temas que arrasan en la radio; sin embargo, no se ha dado el tiempo de asimilar lo sucedido con el jugador del Barça, lo que podría afectarle de más.

Foto: Instagram @rimirimirrey

Aunque no se ha confirmado esta información, medios españoles dejaron ver la posibilidad que Shakira no deje Barcelona debido a que la vida de sus hijos está en la ciudad europea; no obstante, para mantener más la distancia con Gerard Piqué y los padres del jugador, planea delimitar con ayuda de una barda el inmueble donde reside actualmente aunque esto sigue siendo un rumor pues en teoría, Shakira busca dejar España atrás.

Asimismo, el salir del país andaluz se podría reforzar luego que la corte determinara que sí habría un juicio en su contra luego de haber sido señalada por evasión fiscal, delito que ha perseguido a la cantante desde hace años luego de asegurar omitió la declaración de al menos tres ejercicios fiscales, mientas contaba con varios paraísos financieros en Bahamas.

Instagram @shakira

Fuente: Tribuna